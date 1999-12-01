Тяжёлая жизнь французских буржуа в ироничном шедевре режиссёра. Одна из самых занимательных, и в то же время глубоких картин режиссера, который играет

одну из главных ролей.

Хозяина роскошного шато домочадцы давно держат взаперти, выпуская только по большим семейным праздникам. И все же он ухитряется таскать вино из фамильного погреба и пировать с окрестными бродягами. Тем временем его сын Пьер, стыдясь аристократического происхождения, устраивается мойщиком посуды в баре, влюбляется, впутывается в ограбление и попадает в тюрьму. Владелец бара тем временем банкротится, а возлюбленная Пьера выходит за того, кто ее изнасиловал. Словом, у каждого персонажа своя история, искусно вплетенная в богатый узор фильма... В анекдотических случаях угадывается слом вековых традиций. Прощальная улыбка цивилизаций теряется в перепалках наследников. И все же автор наблюдает за происходящим не без иронии. Он верит, что самое ценное не исчезнет, а лишь обретет новую огранку.

Награды: МКФ в Канне 1999 (официальная программа); Европейская Кинонаграда 1999 - Приз ФИПРЕССИ; Приз Луи Деллюка 1999; Приз «Золотой Овен» за лучший зарубежный фильм в российском прокате 2000 года.

Франция-Италия-Швейцария.