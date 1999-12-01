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Киноафиша Фильмы Истина в вине

Истина в вине

Farewell, Home Sweet Home 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Тяжёлая жизнь французских буржуа в ироничном шедевре режиссёра. Одна из самых занимательных, и в то же время глубоких картин режиссера, который играет
одну из главных ролей.

Хозяина роскошного шато домочадцы давно держат взаперти, выпуская только по большим семейным праздникам. И все же он ухитряется таскать вино из фамильного погреба и пировать с окрестными бродягами. Тем временем его сын Пьер, стыдясь аристократического происхождения, устраивается мойщиком посуды в баре, влюбляется, впутывается в ограбление и попадает в тюрьму. Владелец бара тем временем банкротится, а возлюбленная Пьера выходит за того, кто ее изнасиловал. Словом, у каждого персонажа своя история, искусно вплетенная в богатый узор фильма... В анекдотических случаях угадывается слом вековых традиций. Прощальная улыбка цивилизаций теряется в перепалках наследников. И все же автор наблюдает за происходящим не без иронии. Он верит, что самое ценное не исчезнет, а лишь обретет новую огранку.

Награды: МКФ в Канне 1999 (официальная программа); Европейская Кинонаграда 1999 - Приз ФИПРЕССИ; Приз Луи Деллюка 1999; Приз «Золотой Овен» за лучший зарубежный фильм в российском прокате 2000 года.

Франция-Италия-Швейцария.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 1 декабря 1999
Дата выхода
1 декабря 1999 США
Производство Pierre Grise Productions, Carac Films, Alia Film
Другие названия
Adieu, plancher des vaches!, Farewell, Home Sweet Home, ¡Adiós, tierra firme!, Addio terraferma, Adeus Lar, Doce Lar, Adeus, Terra Firme, Agyő, édes otthon!, Farewell, Terra Firma!, Farväl, sköna hem!, Hjemme bra, borte best!, Hogar, dulce hogar, Marabus!, Mshvidobit mshobliuro kera, Sbohem, můj sladký domove, Sudie, mano karvide!, Żegnaj, stały lądzie, Έχε γεια, γλυκιά στεριά, Истина в вине!, 素敵な歌と舟はゆく
Режиссер
Отар Иоселиани
Отар Иоселиани
В ролях
Нико Тариелашвили
Лили Лавина
Мирабель Кёркланд
Отар Иоселиани
Отар Иоселиани
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
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