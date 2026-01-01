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Фильмография
Матиас Юнг
Mathias Jung
Киноафиша
Персоны
Матиас Юнг
Матиас Юнг
Mathias Jung
Дата рождения
31 августа 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Биография Матиас Юнг
Родился 31 августа 1961 года.
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Популярные фильмы
7.6
Кандис Ренуар
(2013)
6.5
Не стоит трогать топор
(2007)
6.3
Зимняя песня
(2015)
Фильмография Матиас Юнг
6.3
Зимняя песня
Chant d'hiver
комедия, драма
2015, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Кандис Ренуар
драма, криминал
2013, Франция
6.5
Не стоит трогать топор
Ne touchez pas la hache
драма, мелодрама
2007, Франция / Италия
5.9
Сады осенью
Jardins en automne
комедия, мелодрама
2006, Франция
4.2
Изноугуд или Калиф на час
Iznogoud
комедия
2005, Франция
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