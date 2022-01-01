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Зимняя песня Зимняя песня
Киноафиша Фильмы Зимняя песня Зимняя песня, 2015: актеры и роли
Chant d'hiver Зимняя песня 2015 / Франция
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Зимняя песня, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Отар Иоселиани Отар Иоселиани Otar Iosseliani
В ролях
Амиран Амиранашвили Амиран Амиранашвили Amiran Amiranasvili Пьер Этекс Пьер Этекс Pierre Étaix Матиас Юнг Матиас Юнг Mathias Jung Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Энрико Гецци Энрико Гецци Enrico Ghezzi Катя Рупе Катя Рупе Katja Rupé
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