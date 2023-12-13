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Постер фильма Листопад
7.1
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7.1

Листопад

, 1966
Falling Leaves
СССР, Грузия / драма / 18+
Постер фильма Листопад
7.1

О фильме

Дебют выдающегося режиссера.

 Первая игровая картина грузинского режиссера Отара Иоселиани, признанного мастера кино, является очень сильным дебютом и ныне признана одной из лучших в истории советского кино. Драматические и комедийные эпизоды очень удачно сочетаются друг с другом в этом очень лиричном фильме. Молодой инженер поступает работать на винодельческую фабрику, где набирается жизненного опыта, переживая моральные дилеммы как на общественном, так на личном фронте.

В ролях

Рамаз Гиоргобиани
Nico
Давид Абашидзе
Rezo
Бухути Закариадзе
Ilo
Gogi Kharabadze
Otari
Марина Карцивадзе
Marine
Александр Омиадзе
Head of wine factory
Баадур Цуладзе
Archili
Tengiz Daushvili
Nodari
Акакий Кванталиани
Daviti
Otar Zautashvili
Shota
Режиссер Отар Иоселиани
Сценарист Амиран Валерианович Чичинадзе, Отар Иоселиани
Композитор Natela Ioseliani
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР / Грузия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1966
Премьера в мире 16 января 1966
Дата выхода
12 мая 1968 СССР
Производство Georgia-Film
Другие названия
Giorgobistve, Falling Leaves, Листопад, Cierpkie wino, Die Weinernte, Když padá listí, La chute des feuilles, Lapams krentant, Listopad, Lombhullás, Novembro, Outono, Φυλλορροή, 落葉

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

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