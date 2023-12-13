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Дебют выдающегося режиссера.
Первая игровая картина грузинского режиссера Отара Иоселиани, признанного мастера кино, является очень сильным дебютом и ныне признана одной из лучших в истории советского кино. Драматические и комедийные эпизоды очень удачно сочетаются друг с другом в этом очень лиричном фильме. Молодой инженер поступает работать на винодельческую фабрику, где набирается жизненного опыта, переживая моральные дилеммы как на общественном, так на личном фронте.
|12 мая 1968
|СССР