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Киноафиша Рецензии «Зимняя песня»: Рецензия Киноафиши

«Зимняя песня»: Рецензия Киноафиши

6 мая 2016 00:00
«Зимняя песня»: Рецензия Киноафиши

Фавориты зимы

Каждый день Его Сиятельства начинается одинаково. Каждый день Его Сиятельство отправляется мыть пол. На лестнице, во дворе, в других местах общего пользования. Затем чистка мусорных баков – дом большой, за ночь скапливается много дряни. А мимо идут жильцы: «Добрый день, мсье виконт». И руку целуют: всё как полагается. И мсье виконт благостно кивает в ответ – хорошему консьержу не пристало быть неприветливым. А Его Сиятельство – консьерж хороший. Опытный. Не первый год полы моет…

Кадр из фильма «Зимняя песня» Кадр из фильма «Зимняя песня»

Потом Его Сиятельство надевает старый сюртук (дырка под рукавом уже больше самого рукава) и вместе с другом ковыляет на светский прием. Хозяйка салона – престарелая дама в инвалидной коляске – будет рада их видеть: в окружении великосветских бомжей мсье виконт смотрится королем. Впрочем, дело не в этом – когда-то давно с этой парализованной красавицей у нашего консьержа был жаркий роман. А сейчас… Сейчас всё, что у них осталось – это едва живой граммофон и пара пластинок. Впрочем, остались еще манеры – манеры настоящего аристократа, с которыми даже время ничего не в силах поделать…

Кадр из фильма «Зимняя песня» Кадр из фильма «Зимняя песня»

Отар Иоселиани уже давно не ищет новых путей. Да и зачем? Помните: «К чему меняться мне?» - спросил Чацкий у светской вертихвостки на московском балу. Тот же вопрос мог бы задать и Отар Давидович. Правда, на месте статистки из пьесы Грибоедова была бы рафинированная московская публика, недовольно ворчавшая после премьеры его нового фильма. Ибо публика действительно ворчала. Мол, как-то уж очень похожа «Зимняя песня» на «Фаворитов луны» и на «Разбойников». Мол, в «Зимней песне» все тот же неизменный Иоселиани…

Кадр из фильма «Зимняя песня» Кадр из фильма «Зимняя песня»

Да – перед нами все тот же неизменный Иоселиани. Да, его уникальный творческий почерк почти не менялся с середины 1980-х. Да, многие образы и темы кочуют у него из фильма в фильм: «Зимняя песня» населена всё теми же клошарами, аристократами, барышнями облегченного поведения, ворами и воришками всех мастей и расцветок… И столкновение веков (старого и нового) здесь тоже можно найти: виконт, работающий консьержем, нищий барон, которого выкидывают из родового замка – все это живые осколки иного, лучшего времени. И все-таки…

Кадр из фильма «Зимняя песня» Кадр из фильма «Зимняя песня»

И все же, не изменяя себе, оставаясь в рамках своей собственной стилистики, Отар Иоселиани продолжает искать. Новые образы, новые мотивы. Новые вариации хорошо знакомых мелодий. Например, военные кадры. Танк с матрасом поперек пушки и унитазом на крыше – это даже не собирательный образ войны, каким её видит Иоселиани. Это визуализация самого понятия «война», пожалуй, одна из самых мощных за последние годы. И абсурд, откровенная игра со зрителем: бомж, попавший под каток и ставший таким плоским, что его можно просунуть под дверь; пианино посреди поля; начальник полиции, тонущий в канализации; ветер, сдувающий все на своем пути: и бомжей, и аристократов…

Кадр из фильма «Зимняя песня» Кадр из фильма «Зимняя песня»

И время. Его умирание ощущаешь физически. Никуда не торопясь, «Зимняя песня» как будто зависает в безвоздушном пространстве, а вместе с ней застревают в безвременье и её герои. Кажется, что для них уже все закончилось, все осталось в прошлом – все, кроме титула и огромной дыры в парадном сюртуке. Но именно из камней родового поместья бывшая проститутка построит дом. И череп аристократа, гильотинированного Робеспьером, вновь обрастет плотью – ибо жизнь продолжается. «Почему ваши фильмы такие мрачные, - спросили как-то Иоселиани. – Вы пессимист?» «Мрачные? Вам показалось. Я оптимист. Оптимист неисправимый»… Что ж, и не «исправляйтесь», Отар Давидович, не надо.

В русском прокате с 5 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Зимняя песня»

Вера Алёнушкина

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