Предэмиграционный фильм режиссёра о нескольких днях молодых музыкантов в деревне.
За простым сюжетом фильма (приезд музыкантов в деревню, знакомство с местными жителями и отъезд) скрываются более глубокие и тонкие настроения. Два закрытых и отдаленных друг от друга мира встретились. Одни живут в трудах и заботах, другие в отдыхе, записи старинных песнопений. И, так и не поняв друг друга, разошлись. И даже смысл этих встреч остался неизвестным персонажам картины.
|8 ноября 1987
|Венгрия
|28 мая 1985
|Португалия
|2 июля 1979
|СССР
|15 ноября 1987
|Швеция
|8 апреля 1995
|Япония