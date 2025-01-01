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Киноафиша Фильмы Пастораль

Пастораль

Pastorali 18+
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О фильме

Предэмиграционный фильм режиссёра о нескольких днях молодых музыкантов в деревне.

За простым сюжетом фильма (приезд музыкантов в деревню, знакомство с местными жителями и отъезд) скрываются более глубокие и тонкие настроения. Два закрытых и отдаленных друг от друга мира встретились. Одни живут в трудах и заботах, другие в отдыхе, записи старинных песнопений. И, так и не поняв друг друга, разошлись. И даже смысл этих встреч остался неизвестным персонажам картины.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 7 декабря 1975
Дата выхода
8 ноября 1987 Венгрия
28 мая 1985 Португалия
2 июля 1979 СССР
15 ноября 1987 Швеция
8 апреля 1995 Япония
Производство Georgian-Film, Gruziya Film, Qartuli Pilmi
Другие названия
Pastorali, Pastoral, Pastorale, Пастораль, Ein Sommer auf dem Dorf, Pastoraali, Pastorala, Pastorałka, Pasztorál, Παστοράλε, Пасторал, 田园牧歌, 田園詩
Режиссер
Отар Иоселиани
Отар Иоселиани
В ролях
Нестор Пипиа
Резо Чархалашвили
Гия Тохадзе-Джугели
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
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Пастораль

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