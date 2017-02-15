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Пусть лето больше не настанет никогда
Киноафиша Фильмы Пусть лето больше не настанет никогда
Lass den Sommer nie wieder kommen

Пусть лето больше не настанет никогда, 2017

2017 / Германия / Грузия
5.9 Оцените
14 голосов
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О фильме

Грузинский юноша приезжает в Тбилиси из родной деревни, мечтая найти работу в танцевальной студии. Но получив отказ, он постепенно погружается в мрачные стороны большого города, принимая участие в подпольных боях. Все меняется, когда он внезапно встречает свою любовь. Фильм от выпускника престижной берлинской школы dffb Александра Коберидзе — это экспериментальная лавстори, целиком снятая на старый мобильный телефон Sony Ericsson. Столь эксцентричное техническое решение, впрочем, ничуть не выглядит формальным кокетством, а раскрывает теплую, трогательную и гипнотическую историю, особенный опыт, который, как ни странно, стоит пережить именно на большом экране.

5.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 3 часа 22 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 15 февраля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Александр Коберидзе
В ролях
Мате Кевлишвили
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пусть лето больше не настанет никогда 1 постер
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