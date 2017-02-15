Пусть лето больше не настанет никогда, 2017

Грузинский юноша приезжает в Тбилиси из родной деревни, мечтая найти работу в танцевальной студии. Но получив отказ, он постепенно погружается в мрачные стороны большого города, принимая участие в подпольных боях. Все меняется, когда он внезапно встречает свою любовь. Фильм от выпускника престижной берлинской школы dffb Александра Коберидзе — это экспериментальная лавстори, целиком снятая на старый мобильный телефон Sony Ericsson. Столь эксцентричное техническое решение, впрочем, ничуть не выглядит формальным кокетством, а раскрывает теплую, трогательную и гипнотическую историю, особенный опыт, который, как ни странно, стоит пережить именно на большом экране.