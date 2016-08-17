«Врач»: Рецензия Киноафиши

Без готового рецепта

ЮМ – это инициалы и прозвище главного героя, талантливого врача-нейрохирурга, заведующего отделением в городской больнице. Ежедневно Юм проводит сложнейшие операции и принимает людей с тяжелыми диагнозами. Порой спасти пациента невозможно, и все, что он может сделать – на некоторое время продлить ему жизнь. Человек при этом может лишиться возможности ходить и говорить – эта хорошо знакомая доктору реальность угнетает его. История Юма – режиссерский дебют Гоши Куценко, исполнившего одновременно главную роль и выступившего сценаристом фильма.

Картин о буднях врачей и неизлечимо больных персонажах снято предостаточно – как удачных, так и отвратительно спекулятивных. Так что же на этой ниве можно сказать нового? Тем не менее, «Врач» смотрит на ситуацию под другим, достаточно смелым углом.

Кадр из фильма «Врач»

Талант главного героя не возводится в культ – он у Куценко максимально земной. Его Юм – человек – с вполне обычными житейскими проблемами и заботами – детьми, женой, любовницей, деньгами, которые нужно заплатить за квартиру. Спасая жизни, он, тем не менее, воплощает неочевидную идею: врач не Бог, не всемогущ, а болезнь может взять верх и никогда нет готового рецепта. Понимание этой трагической картины, харизма, ироничный и порой до боли трезвый взгляд на многое и делают этого героя. Ну а заставляет во все поверить уже актер Гоша Куценко.

Пространные рассуждения Юма о том, что голова человека – область самая закрытая, едва ли не космос с тайнами гармонии, выдают в нем философа – еще одна черта. Трудно даже определить, чего в его философии больше – пессимизма или оптимизма. «Машина времени – это когда к тебе приходит твоя первая любовь с раком лобных долей мозга», – говорит он другу – и романтика схлестывается с пониманием того, как все на самом деле может быть чудовищно.

Кадр из фильма «Врач»

Близкое знакомство с реалиями болезни, жизни и смерти заставляют Юма сформулировать по отношению к себе четкое положение: если любишь – убей. И если предшествующий кульминации диалог с героиней Марии Порошиной, в котором та пытается убедить его, что он дает людям надежду, оставляет ощущение наигрыша, то следующая сцена, бесспорно, хороша.

Когда Юм просит свою подругу ввести ему смертельную дозу лекарства, если с ним что-то случится, при всем напоре, это смотрится естественно: действие происходит на крыше больницы, герои находятся наедине и нетрезвый персонаж высказывает наболевшее. Идеальные условия для откровенности.

При этом никакой темы морального выбора здесь не педалируется (да и не должно ведь кино судить и поучать). Поэтому спорные вне контекста, вложенные в уста героя фразы воспринимаются как слова человека, уж точно имеющего право так рассуждать.

С темой болезни в таком контексте в кино работают редко – она здесь не инструмент, а часть истории. Ее обсуждают без прикрас, стеснения и перифразов. Не с целью выжать у зрителя грустную слезу или, что хуже, запугать. Пожалуй, это просто иной взгляд, высказывание на тему, что бывает еще и вот так. Потому-то и звучит история на редкость честно.

Александра Подольникова