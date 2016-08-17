«Врач»: Рецензия Киноафиши
ЮМ – это инициалы и прозвище главного героя, талантливого врача-нейрохирурга, заведующего отделением в городской больнице. Ежедневно Юм проводит сложнейшие операции и принимает людей с тяжелыми диагнозами. Порой спасти пациента невозможно, и все, что он может сделать – на некоторое время продлить ему жизнь. Человек при этом может лишиться возможности ходить и говорить – эта хорошо знакомая доктору реальность угнетает его. История Юма – режиссерский дебют Гоши Куценко, исполнившего одновременно главную роль и выступившего сценаристом фильма.
Картин о буднях врачей и неизлечимо больных персонажах снято предостаточно – как удачных, так и отвратительно спекулятивных. Так что же на этой ниве можно сказать нового? Тем не менее, «Врач» смотрит на ситуацию под другим, достаточно смелым углом.
Талант главного героя не возводится в культ – он у Куценко максимально земной. Его Юм – человек – с вполне обычными житейскими проблемами и заботами – детьми, женой, любовницей, деньгами, которые нужно заплатить за квартиру. Спасая жизни, он, тем не менее, воплощает неочевидную идею: врач не Бог, не всемогущ, а болезнь может взять верх и никогда нет готового рецепта. Понимание этой трагической картины, харизма, ироничный и порой до боли трезвый взгляд на многое и делают этого героя. Ну а заставляет во все поверить уже актер Гоша Куценко.
Пространные рассуждения Юма о том, что голова человека – область самая закрытая, едва ли не космос с тайнами гармонии, выдают в нем философа – еще одна черта. Трудно даже определить, чего в его философии больше – пессимизма или оптимизма. «Машина времени – это когда к тебе приходит твоя первая любовь с раком лобных долей мозга», – говорит он другу – и романтика схлестывается с пониманием того, как все на самом деле может быть чудовищно.
Близкое знакомство с реалиями болезни, жизни и смерти заставляют Юма сформулировать по отношению к себе четкое положение: если любишь – убей. И если предшествующий кульминации диалог с героиней Марии Порошиной, в котором та пытается убедить его, что он дает людям надежду, оставляет ощущение наигрыша, то следующая сцена, бесспорно, хороша.
Когда Юм просит свою подругу ввести ему смертельную дозу лекарства, если с ним что-то случится, при всем напоре, это смотрится естественно: действие происходит на крыше больницы, герои находятся наедине и нетрезвый персонаж высказывает наболевшее. Идеальные условия для откровенности.
При этом никакой темы морального выбора здесь не педалируется (да и не должно ведь кино судить и поучать). Поэтому спорные вне контекста, вложенные в уста героя фразы воспринимаются как слова человека, уж точно имеющего право так рассуждать.
С темой болезни в таком контексте в кино работают редко – она здесь не инструмент, а часть истории. Ее обсуждают без прикрас, стеснения и перифразов. Не с целью выжать у зрителя грустную слезу или, что хуже, запугать. Пожалуй, это просто иной взгляд, высказывание на тему, что бывает еще и вот так. Потому-то и звучит история на редкость честно.
Александра Подольникова