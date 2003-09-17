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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Леонид Марягин
Leonid Maryagin
Киноафиша
Персоны
Леонид Марягин
Леонид Марягин
Leonid Maryagin
Дата рождения
26 февраля 1937
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
17 сентября 2003
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Вылет задерживается
(1974)
6.9
Незваный друг
(1981)
6.7
Вас ожидает гражданка Никанорова
(1978)
Фильмография Леонид Марягин
5.7
Любовь зла...
Lyubov zla
комедия
1999, Россия
Онлайн
6.4
Враг народа – Бухарин
Public Enemy Bukharin
драма
1990, СССР
6.9
Незваный друг
Nezvanyy drug
драма
1981, СССР
6.7
Вас ожидает гражданка Никанорова
Vas ozhidayet grazhdanka Nikanorova
мелодрама, драма, комедия
1978, СССР
Онлайн
7.5
Вылет задерживается
Vylet zaderzhivayetsya
мелодрама
1974, СССР
Онлайн
6.6
Двое в пути
Dvoe v puti
мелодрама
1973, СССР
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