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Леонид Марягин Leonid Maryagin
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Леонид Марягин

Leonid Maryagin

Дата рождения
26 февраля 1937
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
17 сентября 2003
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Вылет задерживается 7.5
Вылет задерживается (1974)
Незваный друг 6.9
Незваный друг (1981)
Вас ожидает гражданка Никанорова 6.7
Вас ожидает гражданка Никанорова (1978)

Фильмография Леонид Марягин

Любовь зла... 5.7
Любовь зла... Lyubov zla
комедия 1999, Россия
Онлайн
Враг народа – Бухарин 6.4
Враг народа – Бухарин Public Enemy Bukharin
драма 1990, СССР
Незваный друг 6.9
Незваный друг Nezvanyy drug
драма 1981, СССР
Вас ожидает гражданка Никанорова 6.7
Вас ожидает гражданка Никанорова Vas ozhidayet grazhdanka Nikanorova
мелодрама, драма, комедия 1978, СССР
Онлайн
Вылет задерживается 7.5
Вылет задерживается Vylet zaderzhivayetsya
мелодрама 1974, СССР
Онлайн
Двое в пути 6.6
Двое в пути Dvoe v puti
мелодрама 1973, СССР
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