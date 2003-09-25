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Юрий Сенкевич Yuri Senkevich
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Юрий Сенкевич

Yuri Senkevich

Дата рождения
4 марта 1937
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
25 сентября 2003
Место рождения
Чойбалсан, Монголия
Актерское амплуа
Романтический герой

Популярные фильмы

Русалочка 7.2
Русалочка (1976)
Вам телеграмма… 6.6
Вам телеграмма… (1983)

Фильмография Юрий Сенкевич

Вам телеграмма… 6.6
Вам телеграмма… Vam telegramma
мелодрама 1983, СССР
Русалочка 7.2
Русалочка Rusalochka
мелодрама, семейный, мюзикл 1976, СССР / Болгария
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