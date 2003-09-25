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Фильмография
Юрий Сенкевич
Yuri Senkevich
Киноафиша
Персоны
Юрий Сенкевич
Юрий Сенкевич
Yuri Senkevich
Дата рождения
4 марта 1937
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
25 сентября 2003
Место рождения
Чойбалсан, Монголия
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Русалочка
(1976)
6.6
Вам телеграмма…
(1983)
Фильмография Юрий Сенкевич
6.6
Вам телеграмма…
Vam telegramma
мелодрама
1983, СССР
7.2
Русалочка
Rusalochka
мелодрама, семейный, мюзикл
1976, СССР / Болгария
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