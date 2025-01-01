Michael Mason [в поисках Зои, чтобы доказать невиновность Майкла, Брайар и Майкл вышли на след человека в баре] Что будем делать? Ты тоже пистолет ему в рот сунешь?

Sean Briar Если меня увидят, её унесут. Они тебя толком не рассмотреть успели.

Michael Mason Ни за что.

Sean Briar Давай. Хочешь очистить своё имя? Тот парень там знает, где Зои. Залезай, вытяни наводку.

Michael Mason Ни за #****# что.

Sean Briar Слушай, Майкл, это шанс. Агентство берёт не только из элиты. Им нужны такие, как ты — уличный опыт. Знаешь, мы с тобой не так уж и разные. Я был уличным парнем, усыновлённым из Белиза. Без системы ценностей, без родителей, без английского. Никому я не был нужен.

Michael Mason [пауза] Мне нужна сделка. Мы найдём девушку, она подтвердит мою историю — я свободен.