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Киноафиша Фильмы Крутые меры Цитаты из фильма Крутые меры

Цитаты из фильма Крутые меры

Michael Mason [плачет] Я не знал, что было в той сумке.
Sean Briar Но ты побежал, и я за тобой гонялся, а *невиновные не бегут*.
Michael Mason *Ты* за мной гнался. Ты себя *видел*?
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[последние реплики]
Michael Mason И что теперь? Я даже деньги не получил. ЦРУ вернёт мне затраты?
Sean Briar Похоже, тебе придётся работать.
Michael Mason Работать? ЦРУ? Да ну...
Sean Briar Да, машины мыть.
Michael Mason Мыть — как на бомбы проверять?
Sean Briar Нет, дружище. Просто мылом и водой.
Michael Mason А что насчёт слежки?
Sean Briar Вряд ли.
Michael Mason Почтовое отделение?
Sean Briar Нет.
Michael Mason Да ну тебя! У меня же есть навыки.
Sean Briar Знаешь, мне стоило бы выстрелить тебе в лицо.
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Michael Mason [Бриару после того, как он придержал дверь квартиры для женщин] Видишь? Ты можешь быть и тёплым. Когда улыбаешься, будто другой человек.
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Michael Mason [угрюмо] Ты меня ни х##я не знаешь.
Sean Briar С 14 до 16 лет тебя ловили на воровстве из магазинов — порно и дисков Бритни Спирс. Ты угнал спорткар отчима и врезался им в фонтан у Цезаря Палас. Характеризуешься как импульсивный, без понимания ситуации и с высокой вероятностью повторных правонарушений.
Michael Mason [пауза; он остроумно отвечает] Хорошо. А как насчёт «недостаток межличностной эмпатии»? «Безрассудный, непокорный и безответственный.»
Michael Mason [он достаёт бумажку, которую украл у Брайара, где содержится нелицеприятный обзор ЦРУ о последнем] «Быстро прибегает к насилию...»
Sean Briar [вырывает бумажку обратно] Мудак, если ещё раз залезешь в мои карманы, я стрелять буду в лицо.
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Michael Mason [спасён Брайром после того, как полицейский снайпер пытался его ликвидировать] Этот чёртов коп собирался меня пристрелить?
Sean Briar Ты террорист-бомбист. Ты убил четырёх человек. Пристегни ремень.
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Michael Mason [нарушая долгую неловкую тишину в лифте с Брайером] Можно мне пистолет?
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Michael Mason [только что нашёл кучу наркоты в бардачке Мерседеса, который они с Брайэром только что угнали] Ё-моё!
Sean Briar [закрывает бардачок] Не трогай это.
Michael Mason [на Брайэра, возмущённо] Я не наркоторговец, понял? Я не какой-то чёртов отстой. У меня планы.
Sean Briar Какие именно?
Michael Mason [пауза] Я собираю деньги, чтобы оплатить учёбу в мединституте.
Sean Briar Бред. Знаешь, когда лжёшь, ты смотришь влево. Это очень распространённый признак.
🧡
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Michael Mason [в поисках Зои, чтобы доказать невиновность Майкла, Брайар и Майкл вышли на след человека в баре] Что будем делать? Ты тоже пистолет ему в рот сунешь?
Sean Briar Если меня увидят, её унесут. Они тебя толком не рассмотреть успели.
Michael Mason Ни за что.
Sean Briar Давай. Хочешь очистить своё имя? Тот парень там знает, где Зои. Залезай, вытяни наводку.
Michael Mason Ни за #****# что.
Sean Briar Слушай, Майкл, это шанс. Агентство берёт не только из элиты. Им нужны такие, как ты — уличный опыт. Знаешь, мы с тобой не так уж и разные. Я был уличным парнем, усыновлённым из Белиза. Без системы ценностей, без родителей, без английского. Никому я не был нужен.
Michael Mason [пауза] Мне нужна сделка. Мы найдём девушку, она подтвердит мою историю — я свободен.
Sean Briar Договорились.
Michael Mason [монотонно] Обещаешь?
Sean Briar Да ну, не гони.
🧡
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Michael Mason Это безумие, я не работаю на ЦРУ.
Sean Briar Ну, сегодня работаешь.
🧡
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Karen Dacre Ты мне должен.
[внезапно убита]
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Karen Dacre Как жена?
Victor Gamieux Дорогая.
🧡
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