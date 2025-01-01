Sean BriarС 14 до 16 лет тебя ловили на воровстве из магазинов — порно и дисков Бритни Спирс. Ты угнал спорткар отчима и врезался им в фонтан у Цезаря Палас. Характеризуешься как импульсивный, без понимания ситуации и с высокой вероятностью повторных правонарушений.
Michael Mason[пауза; он остроумно отвечает]Хорошо. А как насчёт «недостаток межличностной эмпатии»? «Безрассудный, непокорный и безответственный.»
Michael Mason[он достаёт бумажку, которую украл у Брайара, где содержится нелицеприятный обзор ЦРУ о последнем]«Быстро прибегает к насилию...»
Sean Briar[вырывает бумажку обратно]Мудак, если ещё раз залезешь в мои карманы, я стрелять буду в лицо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Mason[спасён Брайром после того, как полицейский снайпер пытался его ликвидировать]Этот чёртов коп собирался меня пристрелить?
Sean BriarТы террорист-бомбист. Ты убил четырёх человек. Пристегни ремень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Mason[нарушая долгую неловкую тишину в лифте с Брайером]Можно мне пистолет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Mason[только что нашёл кучу наркоты в бардачке Мерседеса, который они с Брайэром только что угнали]Ё-моё!
Sean BriarСлушай, Майкл, это шанс. Агентство берёт не только из элиты. Им нужны такие, как ты — уличный опыт. Знаешь, мы с тобой не так уж и разные. Я был уличным парнем, усыновлённым из Белиза. Без системы ценностей, без родителей, без английского. Никому я не был нужен.
Michael Mason[пауза]Мне нужна сделка. Мы найдём девушку, она подтвердит мою историю — я свободен.