«Крутые меры»: Рецензия Киноафиши

Мы с карманником вдвоем…

Майкл Мэйсон (Ричард Мэдден) – человек-виртуоз. Профи своего дела. Гений. Впрочем, об этом вы никогда и не узнаете. И куда исчезла сумочка из ваших рук, вы не узнаете тоже. И куда испарились деньги из вашего кошелька, куда подевался телефон, который еще секунду назад лежал перед вашим носом – все это тоже останется для вас загадкой. Ибо Майкл Мэйсон – карманник от Бога.

Но быть первоклассным вором – это еще не все. Нужно знать, что именно ты воруешь. А иначе Госпожа Фортуна без всякого уважения к твоему мастерству быстренько покажет тебе фигу. Собственно, нечто подобное с Мэйсоном и случилось. Он стащил у плачущей девчонки рюкзак, в котором не оказалось ничего, кроме плюшевого мишки. Правда, игрушечный косолапый был по самые ушки нашпигован тротилом, и когда Мэйсон медведя выкинул, раздался взрыв. Погибли люди. А потом начался хаос… Майкла записали в террористы, и с этого часа охоту на него можно считать открытой: за ним бегает и французская полиция (дело происходит в Париже), и самый беспринципный агент ЦРУ (Шон Брайар - Идрис Эльба). И не понять, какое из зол страшнее…

Ричард Мэдден (Майкл). Кадр из фильма «Крутые меры»

Не знаю, как другим, а мне первые полчаса смотреть «Крутые меры» было попросту жутко. Адское пророчество, никак не меньше. Да, настоящий художник фантазирует не на пустом месте, поэтому его «фантазии» способны предугадать то, что постучится в нашу дверь завтра. Но чтобы вот так… Оригинальное название фильма – «Bastille Day» («День взятия Бастилии»). Если говорить коротко, то речь в нем о некой террористической организации (не буду раскрывать карты), которая планирует теракт во время праздника, в максимальном скоплении людей. И именно в этот день – 14 июля. Теперь понимаете, о чем я? – вспомните, что случилось во Франции две недели назад.

Кадр из фильма «Крутые меры»

По злой иронии, работа над фильмом началась еще в 2013-м, когда во Франции было спокойно, и уличные погромы или протесты можно было отнести к больной фантазии сценариста. И выйди фильм на пару лет раньше, так бы оно и было. Сейчас же некоторые кадры кажутся документальными –до такой степени всё злободневно. А разговор о манипуляции, о тех, механизмах, которые позволяют управлять толпой и использовать её в своих целях – такой разговор начат как нельзя вовремя.

Идрис Эльба (Брайер). Кадр из фильма «Крутые меры»

Однако минут через 40 ощущение документальности заметно притупляется, а потом и вовсе сходит на нет. Ибо Джеймс Уоткинс все-таки снимал боевик с драками и погонями, а никак не серьезное кино. И когда нам дают понять, кто же именно стоит за спинами «террористов», сразу становится ясно – от реальности такое объяснение проблемы крайне далеко. Что ж, постараемся абстрагироваться – посмотрим на «Крутые меры» просто как на представителя своего жанра.

Шарлотта Ле Бон в фильме «Крутые меры»

И вот тут нужно отдать должное режиссеру Джеймсу Уоткинсу (вы его знаете по фильмам ужасов, например, «Райское озеро», «Пропавшие» и т.д.) – фильм в общем и целом можно назвать удачным. Главный козырь «Крутых мер» - его напряжение, которое постоянно нарастает. Зритель не устанет, не отвлечется – диалоги остроумны, реплики неожиданны, драки и погони на отличном уровне. Пробежка по крыше – разговор особый: будь у авторов бюджет посолиднее, такой сценой мог бы гордиться и Джеймс Бонд. Не будем сбрасывать со счетов и неожиданные повороты сюжета – это тоже отличная монетка в копилку картины.

Кадр из фильма «Крутые меры»

Что касается актеров, то сверхзвезд в фильме нет, однако кастинг отличный: все актеры на своем месте, особенно Шарлотта Ле Бон – актриса с очень серьезным потенциалом, которая, кстати, не теряет своего обаяния, даже когда ревет в три ручья, а это крайне редко встречается, уж поверьте. И, конечно же, дуэт главных героев: непробиваемый агент ЦРУ Брайер (Идрис Эльба) и его внештатный помощник-вор Майкл Мэйсон (Ричард Мэдден). Такое сочетание, конечно, не ново, однако оно всегда отлично срабатывает при хорошем исполнении – думаю, что сработает и сейчас.

Кадр из фильма «Крутые меры»

В российском прокате с 28 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Крутые меры»

Вера Алёнушкина