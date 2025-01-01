В селе, живописно расположенном среди озер, кипят свои страсти: местный любитель дельтапланеризма, пытаясь взлететь, бегает туда-сюда под большими крыльями, сооруженными собственными руками.
Cамодеятельный музыкальный ансамбль упрямо воюет с районными и областными бюрократами, а порядочный семьянин никак не может забыть первую свою любовь и все бессильны ему помочь. В этой тихой глуши однажды появляется молодой драматург с желанием написать лучшую пьесу….
|24 декабря 1982
|Беларусь
|3 декабря 1984
|Финляндия