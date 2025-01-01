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Постер фильма Культпоход в театр
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Киноафиша Фильмы Культпоход в театр

Культпоход в театр

Kultpokhod v teatr 18+
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О фильме

В селе, живописно расположенном среди озер, кипят свои страсти: местный любитель дельтапланеризма, пытаясь взлететь, бегает туда-сюда под большими крыльями, сооруженными собственными руками.

Cамодеятельный музыкальный ансамбль упрямо воюет с районными и областными бюрократами, а порядочный семьянин никак не может забыть первую свою любовь и все бессильны ему помочь. В этой тихой глуши однажды появляется молодой драматург с желанием написать лучшую пьесу….

Страна СССР
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в мире 24 декабря 1982
Дата выхода
24 декабря 1982 Беларусь
3 декабря 1984 Финляндия
Производство Belarusfilm
Другие названия
Kultpokhod v teatr, Mesenaatti, Культпоход в театр
Режиссер
Валерий Рубинчик
В ролях
Юрий Ступаков
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Валентина Шендрикова
Марина Шиманская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
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