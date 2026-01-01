Натяжные потолки в Европе вешают только люди без вкуса: модные дизайнеры нашли 3 идеальных замены – №2 супер для лета

Один стакан на таз воды, и белая футболка как новая: ни запаха, ни желтых пятен — простая стирка не поможет

Шторы на кухне – прошлый век: вот что модно вешать на окна в 2026-м – выглядит «дорого» и почти не требует стирки

«Я не трус, но я боюсь», что вы не наберете 5/5 в этом тесте: угадайте советский фильм по шутке — и докажите, что вы профи

Забудьте про оперов с НТВ: вот 5 российских криминальных сериалов, которые смотришь залпом и не зеваешь

Осенью выйдет 8-й сезон «Невского»: вспоминаем серию, которую фанаты назвали главным провалом года — «Где наши привычные менты?»

Тест: попросили ИИ нарисовать обложки к советской классике — сможете с первого раза угадать все 5 фильмов?

«Друг в беде не бросит – тест пройти попросит»: угадать советские фильмы по кадру с друзьями проще, чем допеть эту песенку

Новая «Соло прокачка» с K-Pop звездой в роли Джин-Ву на подходе, но есть проблема: в России не покажут даже пираты

Русские «Сумерки» со звездами «Ликвидации» и «Невского» зря 13 лет пролежали на полке: «Наша Белла в разы горячее американской!»