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Цитаты из фильма Коммуна
Цитаты из фильма Коммуна
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Цитаты
Erik
450 квадратных метров — это слишком много. Разница между совместной жизнью и отдельным проживанием в том, что ты можешь чувствовать, видеть и слышать друг друга.
Anna
А может, жить в маленьком помещении делает тебя мелочным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erik
Я собираюсь держаться за тебя всю оставшуюся жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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