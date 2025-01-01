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Киноафиша Фильмы Коммуна Цитаты из фильма Коммуна

Цитаты из фильма Коммуна

Erik 450 квадратных метров — это слишком много. Разница между совместной жизнью и отдельным проживанием в том, что ты можешь чувствовать, видеть и слышать друг друга.
Anna А может, жить в маленьком помещении делает тебя мелочным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erik Я собираюсь держаться за тебя всю оставшуюся жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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