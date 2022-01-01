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Коммуна
Коммуна, 2016: актеры и роли
Kollektivet
Коммуна
2016 / Дания
Трейлер
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Коммуна, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Винтерберг
Thomas Vinterberg
В ролях
Ульрих Томсен
Ulrich Thomsen
Фарес Фарес
Fares Fares
Трине Дюрхольм
Trine Dyrholm
Джули Аньет Ванг
Ларс Ранте
Lars Ranthe
Оле Дюпон
Ole Dupont
Хелена Рейнгорд Ньюманн
Мэдс Ретер
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