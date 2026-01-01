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Мэдс Ретер Mads Reuther
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Мэдс Ретер

Mads Reuther

Дата рождения
16 августа 1991 День рождения через 1 дн. (16 августа)
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Хёрсхольм, Дания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Правда о мужчинах 6.7
Правда о мужчинах (2010)
Эти чёртовы годы 2 6.5
Эти чёртовы годы 2 (2022)
Коммуна 6.4
Коммуна (2016)

Фильмография Мэдс Ретер

Без границ 5.6
Без границ Den grænseløse
криминал, триллер 2024, Дания
Смотреть трейлер
Плохая девочка 4.8
Плохая девочка Borderline
драма, триллер 2023, Великобритания / Дания
Эти чёртовы годы 2 6.5
Эти чёртовы годы 2 De forbandede år 2
драма, военный 2022, Дания
Смотреть трейлер
Камикадзе 6.3
Камикадзе
драма 2021, Дания
Коммуна 6.4
Коммуна Kollektivet
драма 2016, Дания
Рецензия
Правда о мужчинах 6.7
Правда о мужчинах Sandheden om mænd
драма, комедия 2010, Дания
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