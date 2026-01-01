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Мэдс Ретер
Mads Reuther
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Мэдс Ретер
Мэдс Ретер
Mads Reuther
Дата рождения
16 августа 1991
День рождения через 1 дн. (16 августа)
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Хёрсхольм, Дания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Правда о мужчинах
(2010)
6.5
Эти чёртовы годы 2
(2022)
6.4
Коммуна
(2016)
Фильмография Мэдс Ретер
5.6
Без границ
Den grænseløse
криминал, триллер
2024, Дания
Смотреть трейлер
4.8
Плохая девочка
Borderline
драма, триллер
2023, Великобритания / Дания
6.5
Эти чёртовы годы 2
De forbandede år 2
драма, военный
2022, Дания
Смотреть трейлер
6.3
Камикадзе
драма
2021, Дания
6.4
Коммуна
Kollektivet
драма
2016, Дания
Рецензия
6.7
Правда о мужчинах
Sandheden om mænd
драма, комедия
2010, Дания
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