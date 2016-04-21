«Коммуна»: Рецензия Киноафиши

Живём вместе, умираем по отдельности

Новый фильм датчанина Томаса Винтерберга "Коммуна" расскажет о том, как супруги Анна и Эрик решили плотно заселить доставшийся им по наследству дом. В браке они уже целых 15 лет, у них есть дочь-подросток, и Анна ссылается на то, что хочет слышать в этом гигантском особняке и другие голоса, потому что её обуревает скука. Эрик соглашается на безумство жены, ведь так за жильё платить будет гораздо меньше. Поначалу в доме царит гармония, а члены коммуны становятся крепкой и дружной семьёй. Однако Анна все меньше внимания уделяет мужу, что толкает его на измену с молодой студенткой, и в результате любовница Эрика подселяется в дом к остальным.

Кадр из фильма "Коммуна"

Стоит сразу отметить, что такое кино очаровать способно явно не каждого. И дело даже не в массовом зрителе, которому нет дела до авторских фильмов, а именно в его отталкивающих персонажах. Если вы не терпите ребячества и нарушений морального кодекса без какого-либо намёка на чувство вины и искупление, то от творения Винтерберга лучше держаться в стороне. Он показывает персонажей совершенно в не выгодном для них свете, и создаётся впечатление, что автор намеренно сделал их не способными найти отклик в душе зрителей. Их поведение и поступки говорят о тотальной незрелости и отвращающей слабости. Например, наиболее требующая к себе сочувствия героиня в исполнении Трине Дюрхольм, демонстрирует лишь то, что ей не хватает самодостаточности и самоуважения. Ведь поистине зрелый человек умеет наслаждаться одиночеством и уж тем более семьёй, а потребность в постоянном окружении говорит о том, что ты застрял где-то в бунтующей юности. Да и предложение любовнице мужа пожить с ними под одной крышей ради какого-то надуманного достоинства свидетельствует явно не в её пользу. Её супруг в исполнении Ульриха Томсена тоже ушёл не далеко. Свою слабость он обнажает в тот момент, когда, вместо того чтобы решать проблемы по-взрослому, просто клюёт на уловки первой же встречной девушки. Что, кстати, очень напоминает оммаж Вуди Аллену, у которого подобные романы случают в каждом втором фильме.

Кадр из фильма "Коммуна"

Понять Винтерберга тоже можно, ведь для него это чистой воды ностальгия по прошлому, которая будет близка лишь тому, кто сам пережил подобный опыт общежития. Не удивительно, что в таких закрытых группах все жизненные ситуации и неотвратимые явления, будь то смерть, измена или нервный срыв соседа, для членов коммуны являются всего лишь повесткой дня. Разделываются они со всеми вопросами чисто механически и без особых эмоций, а потом так же быстро переходят к следующему. И не важно, будет ли это серьёзная проблема или покупка посудомоечной машины. Главное, чтобы решение было принято большинством. Тема голосования развивается до абсурдного, когда герои уже начинают голосовать за то, а надо ли вообще голосовать. Возможно, эта коммуна является метафорой социума, который продолжает функционировать, что бы ни случилось у отдельного его члена.

Кадр из фильма "Коммуна"

Порой складывается впечатление, что все персонажи родились не в свою эпоху, и место им не в 70-х, а во временах первобытной общины, когда ещё не было речи о создании государства. И эта сцена группового купания голышом возвращает в прошлое, когда не было ещё установлено строгих границ, господствующих в современном мире. Или же можно сравнить всю их компанию с частным детским садом, но без воспитателей, куда ещё и принимают не каждого. Эта идея отражается в самих персонажах: тут есть мужчина, который по любому поводу ударяется в слёзы, этакий самопровозглашённый лидер, который вводит собственные порядки, например, предают огню всё, что лежит не на своём месте, а ещё есть девочка, для которой всё вокруг лишь милая и забавная игра, и спокойная семейная пара, которая всё равно немного обособлена от группы. Их ребёнок, кстати, создаёт впечатление самого взрослого во всём этом балагане. Достаточно лишь его холодного, изучающего взгляда и фразы "я умру, когда мне будет 9 лет", чтобы стать любимцем в этой коммуне.

Кадр из фильма "Коммуна"

Главным украшением всей ленты служат актеры и его визуальная оформленность, очень трепетно и с нежностью передающая атмосферу эпохи. Более всех, без сомнений, выделяется Трине Дюрхольм, которая, даже несмотря на свою слабость и отсутствие достоинства, заставляет ей сопереживать. Хотя самым сильным чувством, которое она вызывает, всё же является жалость. Она проявляется в такие моменты, когда замечаешь внешнее сходство между героинями Дюрхольм и Хелены Рейнгорд Ньюманн. Но только одна из них молода, а вторая всё острее ощущает присутствие старости. И когда муж выбирает себе в спутницы юное подобие жены, это ранит гораздно сильнее. Ну а дочери главных героев и вовсе место в "Нимфоманке" Ларса фон Триера.

В общем, если вас когда-либо прельщала идея сожительства, или же вы снимаете комнату с толпой харизматичных соседей, то "Коммуна" создавалась специально для вас.

Кадр из фильма "Коммуна"

В российском прокате с 21 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм "Коммуна"

Трошина Олеся