Наша рецензия

Служба старшего лейтенанта Лейкина и трудна, и опасна. Ловит он (старший лейтенант Лейкин) опасных рецидивистов – тех, кто без зазрения совести вступает на охраняемую территорию клумб и наносит ущерб зеленым насаждениям города посредством поломки оных. Другими словами, трудится наш герой экологическим полицейским. Особых подвигов за ним, правда, не значится: закоренелые преступники лет десяти, как правило, дают деру – да и как не удрать от хронического недотепы… Зато в жизни…