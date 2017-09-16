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Напарник Напарник
Киноафиша Фильмы Напарник Отзывы о фильме «Напарник»
Напарник 2017 / Россия
6.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Напарник»

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Наша рецензия

Служба старшего лейтенанта Лейкина и трудна, и опасна. Ловит он (старший лейтенант Лейкин) опасных рецидивистов – тех, кто без зазрения совести вступает на охраняемую территорию клумб и наносит ущерб зеленым насаждениям города посредством поломки оных. Другими словами, трудится наш герой экологическим полицейским. Особых подвигов за ним, правда, не значится: закоренелые преступники лет десяти, как правило, дают деру – да и как не удрать от хронического недотепы… Зато в жизни…

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Александр 16 сентября 2017, 09:31
Оценка
Хороший фильм. Рекомендуется к семейному просмотру.
16 сентября 2017, 09:31 Ответить
Олег Бельдюгов 17 сентября 2017, 20:47
в ответ на сообщение Александр от 16 сентября 2017, 09:31
Оценка
Фильм супер рекомендую
17 сентября 2017, 20:47 Ответить
Regina Nurgalieva 21 сентября 2017, 09:49
Оценка
На удивление фильм оооочень понравился!!!!!! рекомендую.
21 сентября 2017, 09:49 Ответить
Андрей Чёрный 24 сентября 2017, 17:40
Когда начнёцца фильм
24 сентября 2017, 17:40 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2017, 11:24
в ответ на сообщение Андрей Чёрный от 24 сентября 2017, 17:40
Добрый день. Фильм уже в кинотеатрах.
25 сентября 2017, 11:24 Ответить
Даша Кадацкая 30 сентября 2017, 17:22
Оценка
СУПЕРСКИЙ!!!
30 сентября 2017, 17:22 Ответить
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