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«Коньяка внутривенно!» – кажется, только этой фразы не хватает главному герою фильма «Птица» Ивану Охлабыстину. Его Олег Птицын, классического вида рок-музыкант со взъерошенными волосами и в чёрной косухе лежит с закрытым туберкулёзом в питерской клинике. Тоскуя по сцене и скребущему горло хрипу, он хлещет пятизвездочный «чай» из больничных кружек и не знает, куда деть свой свободолюбивый дух. И именно его выбирает себе в друзья 12-летняя…