«Коньяка внутривенно!» – кажется, только этой фразы не хватает главному герою фильма «Птица» Ивану Охлабыстину. Его Олег Птицын, классического вида рок-музыкант со взъерошенными волосами и в чёрной косухе лежит с закрытым туберкулёзом в питерской клинике. Тоскуя по сцене и скребущему горло хрипу, он хлещет пятизвездочный «чай» из больничных кружек и не знает, куда деть свой свободолюбивый дух. И именно его выбирает себе в друзья 12-летняя…
От кино не ждала ничего, повелась на харизму Ивана Охлобыстина и завлекательный трейлер.
Не пожалела, ни капельки!
И все гармонично: и история, и эмоции, и вложенная в героев Душа у обоих исполнителей главной роли.
Идите и смотрите!
Снова был приглашен на закрытый пресс-показ в Ленфильм и по обычаю опоздав на фуршет, на этот раз кино российского производства, режиссер и актерский состав присутствовал тоже. Фильм не коммерческий, ближе к евро-фестивальному, следил за ним уже давно. И так в двух словах о атмосфере кинопроизведения. Представьте этакое по своему милое повествование о Леоне и Матильде, только Леон (Охлобыстин)- это известный рок музыкант преисполненный рок-н-ролльным угаром, тусовками и выпивкой. Матильда, соответственно, умный не по годам ребенок с серьезными проблемами в семье, а место событий Санкт-Петербург, только все это с зарядом положительных эмоций и со скидкой на 12+. Да, для семейного просмотра годится вполне.
Теперь о визуальной составляющей. Сразу хочется отметить операторскую работу, ракурсы и планы просто изумительные, Питер так красиво еще не показывали в кино. В кадре часто присутствуют необычные, на первый взгляд незаметные мелочи на фоне математически выверенных ярких красок, к примеру если вы видите ярко-синие занавески на окне, то на подоконнике обязательно обнаружите предмет точно такого цвета. Это сложно объяснить, но все вкупе добавляет изюминку и легкую сюрреалистичность происходящему на экране.
Саунд тоже не подкачал, все очень мило, не приторно и эмоционально. Вот с актерской игрой уже не все так гладко. Основной состав естественно безупречен, изобилие колоритных персонажей типа престарелой балерины или приторно интеллигентного глав врача, который безуспешно пытается всем угодить, но вот несколько "фоновых" персонажей играли на уровне "русский сериал", если вы понимаете о чем я.
И так подведем итог.
10 из 10 для дебютного(!) российского полнометражного фильма.
7.5 из 10 на фоне европейского фестивального кино, но вполне конкурентоспособно.
Птица
Выйдя с пресс-показа Птицы у меня в голове вертелся один говорящий эпитет: "-Магия кино", так редко посещающая кинематограф (и особенно наш современный ;) )
Да, фильм настолько хорош: это совершенно легкий фильм, душевный и милый, снятый отлично и сыгранный чудесно. Вот всё сложилось для создания этой магии, создания маленького мирка, немного сказочного, но не лишенного в сюжете вопроса вечных и серьезных тем, пусть и показанных просто и без серьезных фестивальных закруток.
И образы показанные в фильме совсем общие, даже собирательные, некоторые немного карикатурные. Но это только плюс, придающей истории магической сказочности, миловасти :) Конечно если смотреть на Птицу под микроскопом глубинных раскрытий персонажей, ситуаций, честности и правдоподобности происходящего, серьёзных серьёзностей.... аааааааа, даже не хочется продолжать мысли об этих серьёзных щах. Зачем они? Итак наша жизнь часто мрачна, и чтобы не хандрить хочется просто светлых фильмов и пусть в розовых очках :)
Подумав с денёк после просмотра над минусами фильма, право слова, ничего не надумал, лишь только захотелось ещё разок пересмотреть фильм, поулыбаться над ехидными шутками Ивана Охлобыстина и Евдокии Малевской.
И что хорошо, посмотреть Птицу можно с 18 мая, совсем недолго ждать :)
P.S. в числах Птицу я бы выразил на 9,5 из 10.
https://instagram.com/p/BUNm1BMFVnw/
Поразительно странно, как это российские создатели умудряются взять хорошую идею, и низвести её в ранг дешевого сериала? Хоть фильм "Птица" получил какие-то награды и теплые отзывы, суждено ему перейти в статус "очередного" совсем скоро.
Тут все очевидно и просто. Я буду говорить тезисами, прямо в лоб, по-коммунистически, собственно как и написан сценарий. Но повторюсь, идея, потрясающая, из неё не смогли или не захотели выжать все максимально.
История и дружбе кошки и собаки, мангуста и змеи. Он типичный рок-музыкант, спившаяся звезда на пике популярности, она - неуправляемый и не по возрасту умный ребенок, непонятно почему все отрицающий. Место действия - туберкулёзный диспансер. Вырвать отсюда можно тонну всего, зацепить и тему больных детей, оставленных родителями, и проблему денег и алкоголя в шоу-бизнесе, и сделать поистине возрождение личности из пепла с переоценкой всего отношения к жизни. В добавок ко всему, перед нами ещё и Санкт-Петербург - великая история. Но создатели ограничились лишь тем, что лизнули вершину айсберга. Фильму не хватило глубины. В первую очередь - актёрского погружения. Странно, но такое чувство будто реплики придумывали на ходу. Стандартные фразы продюсера: " Да кем ты был без меня?", главврача " Что вы себе позволяете?", охранников "Кто вы такие? Лови их!" и множество других, говорят о том, что актёры играли просто свое представление о людях данных профессий. Хотя, по ним видно, что они профессионалы. Почему это произошло - вопрос только к режиссеру, быть может она так и хотела, а быть может они надеялись "вылезти" на других вещах: актерский состав, крутая музыка, я не знаю. бесспорно, были действительно потрясающие моменты и у Олега Птицына (Охлобыстин), и у матери ( Анастасия Мельникова). Но вытянуть весь фильм под силу только генияю.
Моё субъективное отношение к фильму хоть и резко отрицательно, но пара восхитительных минут все-таки была. Сцена на крыше кинотеатра и последующий ночной Питер с высоты птицы, это нечто - красота Питера не знает границ. Вторым большим плюсом хочу отметить музыку и её участие в развитии событий - вот она действительно мощная.
Если ты не видел Питер с высоты "коптера" на большом экране, то ради этого стоит сходить.
4 из 10
Фильм красивый и добрый, в меру смешной и чуть-чуть грустный. Фильм снимался в Петербурге, и некоторые кадры были настолько красивы, что я замирала в восхищении. В фильме нет чернухи, хотя согласно первоначальному сценарию все могло быть иначе. И по мнению режиссера, Ксении Баскаковой, такой вариант имел бы ошеломительный успех на международных фестивалях. Но фильм получился приятный и позитивный, со счастливым концом. Фильм несет зрителю очень важный посыл. Каждому из нас нужны любовь и внимание, и не какие материальные вещи их не заменят. Любой может оказаться в сложной ситуации, и тогда поддержка близких будет очень важна. Дружба Олега Птицына и девочки Кати меняет их жизни в лучшую сторону. И в финальной сцене фильма происходит некоторое перерождение, когда юная Катя выступает на большой сцене.
Весь фильм сопровождает потрясающая музыка. Звучат песни Ильи Лагутенко и «Мумий Тролля», «Пикника», «Наутилуса Помпилуса» и Андрея Федечко из «Солнце-Хмари». Также можно услышать классические мотивы Чайковского. Официальный саундтрек картина - «Мы как трепетные птицы» исполняет группы "Пикник".
После фильма была пресс-конференция, на которой режиссер и актеры делились сложностями и радостями съемочного процесса. Фильм побывал уже на 40 фестивалях и получил 24 награды. Такого успеха не ожидал никто. Для Ксении Баксаковой это был первый фильм, и он, как первый блин, не получился комом.
Фильм вышел в прокат 18 мая и очень рекомендую вам посмотреть его!
Выход практически каждого нового отечественного фильма вызывает довольно бурную дискуссии о судьбах русского кинематографа. Так сложилось, что стороны в этих спорах зачастую радикальны и найти какие-либо пограничные мнения становится крайне сложно. Находясь как бы над всеми этими спорами и рассуждениями, российское кино продолжает свой заплыв в неизвестном направлении, поражая нас своими кульбитами и совершенно невообразимыми контрастами. Тут могут быть практически любые сочетания: от омерзительного «Викинга», до увлекательного «Время первых» и жестокого, но пронзительного «Левиафана». Под грохот ломающихся копий, многие фильмы оказываются затенёнными, робко стоя несколько в стороне и неумело пытаясь занять хоть немного пространства. Дебютная работа Ксении Баскаковой оказалась именно такой.
Сюжет картины донельзя прост – нелюдимая девочка проходит лечение от туберкулёза в клинике, где знакомится с музыкантом Олегом Птицыным, страдающим от скуки и невозможности вести привычный, довольно разгульный образ жизни. Между героями постепенно завязывается дружба, они много разговаривают «за жизнь» и сбегают погулять по ночному Петербургу. Само собой, не обходится здесь и без довольно предсказуемого предательства, после которого девочка становится для музыканта чем-то большим, нежели просто товарищем по несчастью, постепенно подводя нас к счастливому финалу. Не вдаваясь в подробности можно отметить, что весь сценарий пропитан набором всевозможным клише и «сюжетных поворотов», которые можно считать то ли данью жанру, то ли дурным тоном, то ли простой творческой ленью.
К сожалению, сама история является далеко не худшим элементом, ведь существуют и достойные примеры использования банальных тем, мастерски сыгранных или оригинально представленных. Наиболее болезненно выглядит именно подача. Диалоги выглядят совершенно нелепыми и не оставляют даже малейшего шанса поверить в них, чего только стоит притянутые за уши романтические сцены с девушкой-бегуньей в конце, обыгранных в диких традициях отечественных мелодраматических сериалов. Сами персонажи тоже являют собой нечто неопределённое, тут либо топорные архетипы: «продюсер», «охранник», «врач», «плохая жена»; либо нераскрытые характеры главных героев, из которых можно было что-то развить, но как-то не получилось. Обидно, но остаётся ощущение, что актёры сами так и не смогли окончательно вжиться в образ, как будто материала было мало. Разве что Евдокия Малевская может послужить исключением, вполне органично вписавшись в роль.
Хочется немного сказать и о положительных моментах, среди которых можно отметить действительно крепкое музыкальное сопровождение, которое удачно ложится на общую атмосферу фильма. Более того, музыка сыграла бы гораздо больше в случае удачного использования атмосферы Петербурга, но этого не происходит. Нам дают насладиться красивыми кадрами, отснятыми с воздуха, но на этом всё и заканчивается. В кадре остаётся только своеобразная форточка с видом на парадный Петербург – ни больше, ни меньше. Ну и справедливости ради, можно отметить то, что фильму удаётся оставаться ненавязчивым и лёгким, а это, хоть и слегка, но сглаживает впечатление и избавляет от неприятного послевкусия.
Подводя итоги, можно утверждать, что фильм получился откровенно проходным, лишенным глубины и какой-либо изюминки. Если рассматривать его в масштабах кинематографа, то остаётся прискорбно мало причин для просмотра, но если вы с пониманием относитесь к работам начинающих режиссёров, то можете дать фильму шанс и отдать дань уважения дебюту Ксении Баскаковой.
Молодые актёры проявили себя с самой лучшей стороны. Классные декорации по сюжету, Финский залив и песни. Мало Гарика Сукачёва, но хорошая роль.
Хороший фильм. Не жалею о потраченном времени, т.к. провел его с пользой для души и хорошего настроения. Надо идти и самому это смотреть, рекомедую!!!
12-летняя девочка Катя (Евдокия Малевская) больна туберкулезом и потому надолго прописалась в больничной палате. Дома ее не ждут: у мамы появилась другая семья, отец – известный юрист – даже не знает о существовании дочери. Катя – циничная и дикая девчонка, не получившая любви и должного внимания. Таблетки не пьет, больничную еду не кушает, доктору дерзит. Но все меняется, когда Катя случайно пробирается в палату к известному рок-музыканту Олегу Птицыну (Иван Охлобыстин). Между подростком и великовозрастным панком завязывается дружба, которую можно смело назвать спасением. Для обоих.«Птица» – первое полнометражное детище молодого петербургского режиссера Ксении Баскаковой, более известной зрителю в качестве актрисы телевизионных сериалов. Баскакова сняла очаровательную сказочную ленту, абсолютно неправдоподобную и полную шаблонов.Начало фильма довольно многообещающее: интересная завязка, отличная операторская работа. Но по мере развития сюжета все больше начинаешь разочаровываться. Во-первых, непонятно, в каком жанре снята эта лента. Для комедии мрачновато, да и юмор мягко скажем, специфический. Драма – а она должна быть в этой картине – списана на нет: вроде и нужно жалеть Катю, но не получается. Персонаж Охлобыстина по своей природе отнюдь не брутальный парень (хотя задан как панк-рокер). Манеры доктора Быкова перебивают в нем настоящего рокера. В итоге получаем дружбу двух никому не нужных людей: циничную, не по годам серьезную девочку с запоминающейся внешностью и постаревшего «рокера» с душой ребенка. Развязка чересчур сказочная даже для такого фильма. А Гарик Сукачев в образе ангела вызвал скорее недоумение, нежели восторг.Музыкальное оформление подобрано неудачно, без творческого подхода. Непонятно, почему в ленте звучат каверы известных российских рок-исполнителей и шедевры классической музыки, когда напрашивается что-то эксклюзивное, написанное специально для героев «Птицы». Ведь Евдокия – оперное дарование, а Охлобыстин – рокер.Фильм советую смотреть в кругу семьи: как-никак, в нем присутствует мораль, упор сделан на вечные ценности. 6 из 10.
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