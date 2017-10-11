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Ксения Баскакова
Ксения Баскакова
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Ксения Баскакова
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Дата рождения
27 марта 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Ксении Баскаковой
Родилась 27 марта 1988 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ксении Баскаковой
Хэппи-энда не будет
триллер
2018, Россия
0.0
Птица
мелодрама
2017, Россия
6.0
Разрешите тебя поцеловать... снова
комедия, мелодрама
2012, Россия
6.0
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Фильм «Птица» завоевал приз на Фестивале в Нью-Йорке
Фильм «Птица» производства студии «Ленфильм» стал одним из победителей Нью-Йоркского Golden Door International Film Festival. Картина дебютантки Ксении Баскаковой была
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11 октября 2017 15:49
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25 сентября 2017 17:42
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5-ый Международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» (Перекрёсток) сформировал программу конкурсных показов. Всего в оргкомитет поступило более 150
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6 сентября 2017 16:39
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