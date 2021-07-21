Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мария Скорницкая
Мария Скорницкая
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Мария Скорницкая
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 февраля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Биография Марии Скорницкой
Родилась 8 февраля 1981 года. Пермь, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Марии Скорницкой
Реальные пацаны против зомби
комедия
2020, Россия
4.0
Человек из будущего
комедия
2016, Россия
3.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В Перми начались съемки очередного сезона «Реальных пацанов»
В новом сезоне Колян напишет автобиографическую книгу.
Написать
21 июля 2021 15:40
Все новости
Статьи о персоне
«Всю беременность боялась»: звезда «Реальных пацанов» Мария Скорницкая о рождении дочери
Во время пандемии семья актрисы стала больше на одного малыша.
Написать
22 декабря 2020 12:59
Все статьи
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне