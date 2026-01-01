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Мария Скорницкая
Mariia Skornytska
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Мария Скорницкая
Мария Скорницкая
Mariia Skornytska
Дата рождения
8 февраля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Пермь, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
Дворец искусств Ленинградской области
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Биография Марии Скорницкой
Родилась 8 февраля 1981 года. Пермь, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.0
Реальные пацаны
(2010)
6.5
Сердцеед
(2025)
4.5
Человек из будущего
(2016)
Фильмография Марии Скорницкой
6.5
Сердцеед
Sertseed
комедия
2025, Россия
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4.4
Реальные пацаны против зомби
Realnye patsany protiv zombi
комедия
2020, Россия
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Рецензия
Военный фитнес
комедия, спорт, мелодрама
2016, Россия
4.5
Человек из будущего
Chelovek iz budushchego
комедия
2016, Россия
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Рецензия
7
Реальные пацаны
комедия
2010, Россия
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Другие проекты Марии Скорницкой
16+
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