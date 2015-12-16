Меню
Человек из будущего - трейлер
Человек из будущего. Трейлер

Человек из будущего. Трейлер

Дата публикации: 16 декабря 2015
Человек из будущего – Накануне конца света “учёный” Меркурьев сообщает кассирше, о том, что она должна стать матерью спасителя человечества, и когда в это поверила не только она, но и весь мир, незадачливый герой обнаруживает ошибку в расчётах.
4.4 Человек из будущего
Человек из будущего комедия, 2016, Россия
