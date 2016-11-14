«Моя большая греческая свадьба 2»: Рецензия Киноафиши

Ностальгия по «Свадьбе» 2001 года

Вмешательство в частную жизнь, чрезмерная опека и женские манипуляции звучат как преступления для всех, кроме греческого семейства Партокалос. Греки, «не видя разницы между объятиями и удушьем», активно участвуют в судьбах друг друга, поправляя не только фоторамку на чужом столе, но и семейное положение. В сиквеле «Моя большая греческая свадьба» действие происходит на той же чикагской улочке с домами в бело-голубых тонах и флагами Греции. Тула (Ниа Вардалос) и Иэн (Джон Корбетт), эпично поженившиеся в прошлой картине, теперь воспитывают дочь-подростка, пытаясь соблюсти баланс новых и старых ценностей. Юная Парис (Елена Кампурис) не знает, как отстаивать несчастные сантиметры личной свободы, пока семья обрастает планами по выдаче ее замуж. Однако свадьба случается с родителями Тулы, которые оказались не женатыми из-за старой бюрократической ошибки. Тогда греческое комьюнити начинает целую свадебную компанию по официальному воссоединению отца и матери с многослойными платьями, тортами и интригами.

Кадр из фильма «Моя большая греческая свадьба 2»

«Большая греческая свадьба» во многом отсылка к предыдущей картине, снятой Джоэлаом Цвиком. Практически все: сцены, типы персонажей и даже шутки были сделаны с оглядкой на 2001 год, так что уже не удивляют, как раньше, слова отца 15-летней девушке «ты становишься похожей на старуху» и игра в поисках греческих корней в слове «фэйсбук». Актерский состав, немного постаревший за пятнадцать лет, но не потерявший свою колоритность, практически полным списком перекочевал из первой части. Так что эмоциональность и динамичность удалось сохранить – обилие ярких самостоятельных персонажей и параллельных событий буквально погружают в сумасшедшие будни этой греческой семьи. Чувствуется единый сценарный дух Нии Вардалос, благодаря которой работа номинировалась на «Оскар».

Джон Корбетт и Ниа Вардалос в фильме «Моя большая греческая свадьба 2»

При этом «Большая греческая свадьба» Кирка Джонса из личной истории замухрышки Тулы превратилась в некий экспресс обзор национальных особенностей греков, которые перешли из контекста в объект первого плана. То есть, если изначально это была история Тулы с ее необычной семьей, то в сиквеле акценты расставлены на традиции этого маленького сообщества. Например, интимные проблемы родственника решаются с помощью хорошего совета и красного пеньюара. А разлад родителей – посредством стихийно организованной свадебной процессии. Так, посмотрев на греков «в действии» можно заключить, что семья до сих пор держится в топе ценностей, а вопрос национальной идентичности – также самый определяющий.

Елена Кампурис в фильме «Моя большая греческая свадьба 2»

Автор семейных комедий «Чего ждать, когда ждешь ребенка», «Всё путём» и «Моя ужасная няня», Кирк Джонс снял не уступающую по технике картину, которая теперь спокойно займет место в центре списка, между историями о путешествии пенсионера и волшебной няней. Картина обильно начинена смешными моментами (правда, с шутками на «яичную» тему был явно перебор), которые разбавляли несколько романтичных и трогательных моментов, правда, настолько коротких, что не успеваешь прочувствовать момент. А из-за наличия нескольких тем (угасание страсти в отношениях, воспитание подростка, устаревшие представления об отношениях и т.п.) и сюжетной насыщенности фильма, «Свадьба» потеряла четкую нарративную линию, перескакивая с одной проблемы на другую. От этого каждый раз как будто выпадаешь из киноистории, в растерянности поглядывая на время. Этот фильм, скорее всего, будет интересен именно поклонникам «Свадьбы» 2001 года, ностальгирующих о бесцеремонной, но открытой и доброй греческой семье.

Инна Син

В российском прокате с 17 ноября 2016 года

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