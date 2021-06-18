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Ниа Вардалос
Ниа Вардалос
Nia Vardalos
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Ниа Вардалос
Nia Vardalos
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Дата рождения
24 сентября 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Ниа Вардалос
Родилась 24 сентября 1962 года. Виннипег, Манитоба, Канада.
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Фильмография Ниа Вардалос
Моя большая греческая свадьба 2
комедия
2016, США
5.0
Вертолётная мама
комедия
2014, США
5.0
Хочешь хорошо провести время - звони...
комедия
2012, США
7.0
Ларри Краун
комедия, драма
2011, США
7.0
Я ненавижу День Святого Валентина
мелодрама, комедия, драма
2009, США
3.0
Мое большое греческое лето
комедия
2008, США / Испания
7.0
Моя большая греческая свадьба
комедия, мелодрама
2002, США / Канада
7.0
В шоу только девушки
комедия
2002, США
6.0
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18 июня 2021 17:05
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