Хорошая осанка, 2019

Лилиан — новичок в Нью-Йорке; для таких, как она — юных и амбициозных — идеально подходит квартал в Бруклине, где есть возможность снять крохотный угол в одном доме со знаменитостями. Девушка становится соседской маститой писательницы Джулии Прайс, затворницы с непростым характером и сложными отношениями с мужем-музыкантом. Между двумя женщинами устанавливается необычный контакт — посредством дневниковых записок... Остроумный режиссёрский дебют британской актрисы Долли Уэллс сводит двух великолепных артисток разных поколений и гражданств — американку Грейс Ван Паттен («Клан Сопрано», «Истории семьи Майровиц», «Под Сильвер-Лейк») и англичанку Эмили Мортимер («Букшоп», «Мэри Поппинс возвращается»).