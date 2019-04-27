Хорошая осанка, 2019

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о выходе в прокат О фильме Лилиан — новичок в Нью-Йорке; для таких, как она ­— юных и амбициозных — идеально подходит квартал в Бруклине, где есть возможность снять крохотный угол в одном доме со знаменитостями. Девушка становится соседской маститой писательницы Джулии Прайс, затворницы с непростым характером и сложными отношениями с мужем-музыкантом. Между двумя женщинами устанавливается необычный контакт — посредством дневниковых записок... Остроумный режиссёрский дебют британской актрисы Долли Уэллс сводит двух великолепных артисток разных поколений и гражданств — американку Грейс Ван Паттен («Клан Сопрано», «Истории семьи Майровиц», «Под Сильвер-Лейк») и англичанку Эмили Мортимер («Букшоп», «Мэри Поппинс возвращается»). Развернуть 5.5 Оцените 13 голосов Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 2019 Премьера в мире 27 апреля 2019 Возраст 16+ Режиссер Долли Уэллс В ролях Эмили Мортимер Грэйс Ван Паттен Нат Вулф Эбон Мосс-Бакрак Мэри Холлэнд Все актеры и съемочная группа 2 постера

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