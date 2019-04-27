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Хорошая осанка
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Good Posture

Хорошая осанка, 2019

2019 / США
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13 голосов
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О фильме

Лилиан — новичок в Нью-Йорке; для таких, как она ­— юных и амбициозных — идеально подходит квартал в Бруклине, где есть возможность снять крохотный угол в одном доме со знаменитостями. Девушка становится соседской маститой писательницы Джулии Прайс, затворницы с непростым характером и сложными отношениями с мужем-музыкантом. Между двумя женщинами устанавливается необычный контакт — посредством дневниковых записок... Остроумный режиссёрский дебют британской актрисы Долли Уэллс сводит двух великолепных артисток разных поколений и гражданств — американку Грейс Ван Паттен («Клан Сопрано», «Истории семьи Майровиц», «Под Сильвер-Лейк») и англичанку Эмили Мортимер («Букшоп», «Мэри Поппинс возвращается»). 

5.5 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 27 апреля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Долли Уэллс
Долли Уэллс
В ролях
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Грэйс Ван Паттен
Грэйс Ван Паттен
Нат Вулф
Нат Вулф
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак
Мэри Холлэнд
Мэри Холлэнд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хорошая осанка 2 постера
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