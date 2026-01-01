Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Николас Хоуп
Nicholas Hope
Киноафиша
Персоны
Николас Хоуп
Николас Хоуп
Nicholas Hope
Дата рождения
25 декабря 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Биография Николаса Хоупа
Родился 25 декабря 1958 года. Манчестер, Великобритания.
Развернуть
Популярные фильмы
8.3
Эш против зловещих мертвецов
(2015)
8.2
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
(2012)
7.6
Галлиполи
(2015)
Фильмография Николаса Хоупа
6.9
Левит
Leviticus
ужасы, мелодрама, фантастика
2026, Австралия / США
Смотреть трейлер
5.7
Астрал. Амулет зла
It Will Find You
ужасы, триллер
2025, Австралия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Бег
The Run
боевик, фантастика, триллер
2025, Австралия
4.7
Скрытая угроза
Contagion of Fear
триллер
2024, Австралия
6.3
Лимбо
Limbo
криминал, драма, детектив
2023, Австралия
6.7
Секреты, которые она хранит
драма, триллер, криминал
2020, Австралия
5.8
Книжная неделя
Book Week
комедия
2018, Австралия
4.3
Школа
The School
ужасы, триллер
2017, Австралия
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить