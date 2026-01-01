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Николас Хоуп
Николас Хоуп Nicholas Hope
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Николас Хоуп

Nicholas Hope

Дата рождения
25 декабря 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Актёр ужасов

Биография Николаса Хоупа

Родился 25 декабря 1958 года. Манчестер, Великобритания.

Популярные фильмы

Эш против зловещих мертвецов 8.3
Эш против зловещих мертвецов (2015)
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер 8.2
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер (2012)
Галлиполи 7.6
Галлиполи (2015)

Фильмография Николаса Хоупа

Левит 6.9
Левит Leviticus
ужасы, мелодрама, фантастика 2026, Австралия / США
Смотреть трейлер
Астрал. Амулет зла 5.7
Астрал. Амулет зла It Will Find You
ужасы, триллер 2025, Австралия
Смотреть трейлер
Бег 5.8
Бег The Run
боевик, фантастика, триллер 2025, Австралия
Скрытая угроза 4.7
Скрытая угроза Contagion of Fear
триллер 2024, Австралия
Лимбо 6.3
Лимбо Limbo
криминал, драма, детектив 2023, Австралия
Секреты, которые она хранит 6.7
Секреты, которые она хранит
драма, триллер, криминал 2020, Австралия
Книжная неделя 5.8
Книжная неделя Book Week
комедия 2018, Австралия
Школа 4.3
Школа The School
ужасы, триллер 2017, Австралия
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