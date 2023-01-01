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Дочь Дочь
Киноафиша Фильмы Дочь Дочь, 2015: актеры и роли
The Daughter Дочь 2015 / Австралия
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Дочь, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Стоун Simon Stone
В ролях
Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Джеффри Раш Джеффри Раш Geoffrey Rush Пол Шнайдер Пол Шнайдер Paul Schneider Миранда Отто Миранда Отто Miranda Otto Николас Хоуп Николас Хоуп Nicholas Hope Ивен Лесли Ивен Лесли Ewen Leslie Одесса Янг Одесса Янг Odessa Young Анна Торв Анна Торв Anna Torv
Жанна Дюбарри
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Переводчик
Переводчик
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