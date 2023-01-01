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Дочь
Дочь, 2015: актеры и роли
The Daughter
Дочь
2015 / Австралия
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6.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Дочь, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Стоун
Simon Stone
В ролях
Сэм Нил
Sam Neill
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Пол Шнайдер
Paul Schneider
Миранда Отто
Miranda Otto
Николас Хоуп
Nicholas Hope
Ивен Лесли
Ewen Leslie
Одесса Янг
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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