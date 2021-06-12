Индийские каникулы, 2021

Алия Капур, отучившись год в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, возвращается в родной Руби-Хилл — элитный городок в Нью-Джерси, в котором обитают все состоятельные индусы в США. Алия готовится к типичному скучному лету: еженедельные приёмы мамы Шейлы с дизайнерскими сари и сплетнями, регулярные партии отца Ранджита в гольф, постоянная ругань младших братьев и сестер, и ежевечернее перемывание костей всем соседям. Но всё идет не по плану, когда Алия знакомится с Варуном Датту — симпатичным молодым человеком и сыном владельцев нового продуктового за углом. Не посоветовавшись с родителями, Алия зовет семейство Датту на ближайшую вечеринку. Этот поступок приводит в ужас всю местную общину и открывает Алие глаза: оказывается, и здесь в США всё ещё в ходу древняя кастовая система.