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Постер фильма Индийские каникулы
6.0
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6.0

Индийские каникулы

, 2021
India Sweets and Spices
США / комедия / 18+
Постер фильма Индийские каникулы
6.0

О фильме

Алия Капур, отучившись год в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, возвращается в родной Руби-Хилл — элитный городок в Нью-Джерси, в котором обитают все состоятельные индусы в США. Алия готовится к типичному скучному лету: еженедельные приёмы мамы Шейлы с дизайнерскими сари и сплетнями, регулярные партии отца Ранджита в гольф, постоянная ругань младших братьев и сестер, и ежевечернее перемывание костей всем соседям. Но всё идет не по плану, когда Алия знакомится с Варуном Датту — симпатичным молодым человеком и сыном владельцев нового продуктового за углом. Не посоветовавшись с родителями, Алия зовет семейство Датту на ближайшую вечеринку. Этот поступок приводит в ужас всю местную общину и открывает Алие глаза: оказывается, и здесь в США всё ещё в ходу древняя кастовая система.

В ролях

Маниша Коирала
Sheila Kapur
Адиль Хуссэйн
Адиль Хуссэйн
Ranjit Kapur
Эшли Николь Блейк
Майя Бойд
София Тейлор Али
София Тейлор Али
Alia Kapur
Deepti Gupta
Bhairavi Dutta
Риш Шах
Varun Dutta
Anita Kalathara
Neha Bhatia
Rakesh Gosain
Premal
Kiah Alexandria Clingman
Catherine
Melanie Kiran
Laxmi
Christina Burdette
Mindy
Режиссер Гита Малик
Сценарист Гита Малик
Композитор Сейри Торджуссен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 10 июня 2022
Премьера в мире 12 июня 2021
Дата выхода
3 февраля 2022 Австралия M
21 октября 2022 Великобритания 12A
19 ноября 2021 Канада
19 ноября 2021 США PG-13

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG-13
Сборы в мире $331 328
Производство Artina Films, Madison Wells, SK Global
Другие названия
India Sweets and Spices, Hindistan Tatlıları ve Baharatları, Índia Agridoce, Słodko-ostro, Индийские каникулы, Dolci e spezie dall'Indina, Dinner with Friends

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 августа 2026

Отзывы о фильме

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