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India Sweets and Spices

Индийские каникулы, 2021

2021 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Алия Капур, отучившись год в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, возвращается в родной Руби-Хилл — элитный городок в Нью-Джерси, в котором обитают все состоятельные индусы в США. Алия готовится к типичному скучному лету: еженедельные приёмы мамы Шейлы с дизайнерскими сари и сплетнями, регулярные партии отца Ранджита в гольф, постоянная ругань младших братьев и сестер, и ежевечернее перемывание костей всем соседям. Но всё идет не по плану, когда Алия знакомится с Варуном Датту — симпатичным молодым человеком и сыном владельцев нового продуктового за углом. Не посоветовавшись с родителями, Алия зовет семейство Датту на ближайшую вечеринку. Этот поступок приводит в ужас всю местную общину и открывает Алие глаза: оказывается, и здесь в США всё ещё в ходу древняя кастовая система.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 10 июня 2022
Премьера в мире 12 июня 2021
Возраст 16+
Режиссер
Гита Малик
В ролях
Маниша Коирала
Адиль Хуссэйн
Адиль Хуссэйн
София Али
Эшли Николь Блейк
Майя Бойд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Индийские каникулы 2 постера
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