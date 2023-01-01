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Принцесса специй
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Mistress of Spices
Принцесса специй
2005 / США / Великобритания
6.5
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10
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Рейтинг IMDb: 5.5
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Вся информация о фильме
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