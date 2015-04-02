Жизнь – такая скука. Но все меняется, когда приходят ОНИ!.. (Затемнение. Странное потрескивание. Кошмарные физиономии в близлежащих зеркальных поверхностях. Страх и трепет, и ужас-ужас-ужас…) Мысль о том, что все зло – от компьютеров и мобильных телефонов, не очень нова за пределами кинематографа, однако на территории важнейшего из искусств она до сих пор не получала надлежащего наглядного воплощения. Поэтому когда японский режиссер и сценарист Киёси Куросава, однофамилец самого знаменитого из…
quote] Как «главный хакер, который все это придумал» питался и справлял нужду в красной комнате?[/quote]
Это ладно, но чем он дышал, если он все щели заклеил?!
ззы: Еще один камушек в сторону фильма. Двух часовой просмотр картины недоставил мне никакого удовольствия в отличие от минутного созерцания аватара Kisimiakа
в одном посте и целых 2 раза упомянается моя скромная персона. Гранд мерси.
аффтар жжот. ✊
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