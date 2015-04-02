Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пульс
Киноафиша Фильмы Пульс Отзывы о фильме «Пульс»
Pulse Пульс 2006 / США
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Пульс»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Жизнь – такая скука. Но все меняется, когда приходят ОНИ!.. (Затемнение. Странное потрескивание. Кошмарные физиономии в близлежащих зеркальных поверхностях. Страх и трепет, и ужас-ужас-ужас…) Мысль о том, что все зло – от компьютеров и мобильных телефонов, не очень нова за пределами кинематографа, однако на территории важнейшего из искусств она до сих пор не получала надлежащего наглядного воплощения. Поэтому когда японский режиссер и сценарист Киёси Куросава, однофамилец самого знаменитого из…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Thorn 2 апреля 2015, 12:51
Глупый, неинтересный, нестрашный фильм. После фильма остается одна мысль - "суки, опять на... надули" - в смысле.

quote] Как «главный хакер, который все это придумал» питался и справлял нужду в красной комнате?[/quote]

Это ладно, но чем он дышал, если он все щели заклеил?!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN 2 апреля 2015, 12:51
Думаю мнения людей, которые тащутся от Эмили Роуз говорят сами за себя, а вот за Пульс становится обидно когда его сравнивают с той бредятиной, под которую я чуть не уснул в кинотеатре-это Эмили Роуз.Прочитав отзывы о пулсьсе, шел на этот фильм с неособым энтузиазмом, но каково было моё удивление, когда с первых минут я понял, что это обалденный фильм, неплохой сюжет, классная мистическая атмосфера, хорошая игра актёров, конечно сколько людей, столько и мнений, но фильм всё же добротный и я всем советую посмотреть, не пожалеете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
VITEK 2 апреля 2015, 12:51
КЛАССНЫЙ ФИЛЬМ!!! СХОЖУ ЕЩЁ РАЗ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks_ 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший! концовку конечно наваратили, но в целом фильм получился, считаю что это самый качественный фильм из таких аналогов про телефоны, компьютеры и вылезающее через них зло. Посмотреть советую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kisimiaka 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (CTPAHHuK, 26/08/2006 - 14:07:33):зы: Как и многие полагаю, должна быть вторая часть и тут же поддерживаю Kisimiak'у - это полный бред.

ззы: Еще один камушек в сторону фильма. Двух часовой просмотр картины недоставил мне никакого удовольствия в отличие от минутного созерцания аватара Kisimiakа

в одном посте и целых 2 раза упомянается моя скромная персона. Гранд мерси.

аффтар жжот. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
hello1978 2 апреля 2015, 12:51
туповатый фильм. ✊ . Идея в принципе хорошая, но как она не развита. и много не связано.. то девушка ведет расследование, но потом все просто резко сходит на нет ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
STAR14 2 апреля 2015, 12:51
вообще,реальный фильм!!!недавно с подругами в кинотеатре смотрели,было жудковато!!!нам в некоторых моментах и кричать хотелось,хотя одна из подруг по середине фильма закричали-все ржали!!!но смешно была не долго!!!!!!!!!фильм суппер-не пожалела!!!!!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sleeper 2 апреля 2015, 12:51
А там какие возрастные ограничения?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Небо
Небо 25 комментариев
Летчик
Летчик 17 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Быть
Быть 21 комментарий
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши