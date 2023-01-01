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Пульс, 2006: актеры и роли
Pulse
Пульс
2006 / США
7.3
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Пульс, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Сонзеро
Jim Sonzero
В ролях
Кристен Белл
Kristen Bell
Тэйт Хэньок
Йен Сомерхолдер
Ian Somerhalder
Кристина Милиан
Christina Milian
Рик Гонсалес
Rick Gonzalez
Джонатан Такер
Jonathan Tucker
Аманда Тип
Сэмм Ливайн
Рики Линдхоум
Riki Lindhome
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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