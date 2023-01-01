Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пульс
Киноафиша Фильмы Пульс Пульс, 2006: актеры и роли
Pulse Пульс 2006 / США
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пульс, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Сонзеро Jim Sonzero
В ролях
Кристен Белл Кристен Белл Kristen Bell Тэйт Хэньок Йен Сомерхолдер Йен Сомерхолдер Ian Somerhalder Кристина Милиан Christina Milian Рик Гонсалес Рик Гонсалес Rick Gonzalez Джонатан Такер Джонатан Такер Jonathan Tucker Аманда Тип Сэмм Ливайн Рики Линдхоум Рики Линдхоум Riki Lindhome
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App