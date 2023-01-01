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Елена Ласкавая
Yelena Laskavaya
Киноафиша
Персоны
Елена Ласкавая
Елена Ласкавая
Yelena Laskavaya
Дата рождения
17 февраля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Популярные фильмы
Пингвин нашего времени
(2015)
7
Детектор
(2023)
0
Фильмография Елена Ласкавая
Жанр
Все
Детектив
Комедия
Триллер
Год
Все
2023
2015
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
Детектор
триллер, детектив
2023, Россия
7
Пингвин нашего времени
триллер, комедия
2015, Россия / Германия
Новости о Елена Ласкавая
Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро берут из детского дома жуткую девочку трейлере триллера «Детектор»
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