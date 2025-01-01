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Киноафиша Фильмы Упс... Ной уплыл! Цитаты из мультфильма Упс... Ной уплыл!

Цитаты из мультфильма Упс... Ной уплыл!

Finny Кому-то нужен объятия!
Leah Да даже не думай об этом.
🧡
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Margaret Смотри, разве это не эти Нестрийцы?
Flamingo Ага. Наконец-то они нашли своё место.
Lion Да, наверное, нам следовало им это сразу при регистрации сказать, как думаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finny Куда ты идёшь?
Leah Не твоё дело.
Finny Классно. Я с вами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Herr Gorilla (Germany) Убегайте, пока всё не стало по-настоящему плохо.
Herr Griffin (Germany) Без обид, приятель. Но ты же горилла. Ужасы уже наступили.
🧡
👏
🥺
🤔
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