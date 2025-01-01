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Упс... Ной уплыл!
Цитаты из мультфильма Упс... Ной уплыл!
Цитаты из мультфильма Упс... Ной уплыл!
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Цитаты
Finny
Кому-то нужен объятия!
Leah
Да даже не думай об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret
Смотри, разве это не эти Нестрийцы?
Flamingo
Ага. Наконец-то они нашли своё место.
Lion
Да, наверное, нам следовало им это сразу при регистрации сказать, как думаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Finny
Куда ты идёшь?
Leah
Не твоё дело.
Finny
Классно. Я с вами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Herr Gorilla (Germany)
Убегайте, пока всё не стало по-настоящему плохо.
Herr Griffin (Germany)
Без обид, приятель. Но ты же горилла. Ужасы уже наступили.
🧡
👏
🥺
🤔
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