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Хранитель Луны
Отзывы о мультфильме «Хранитель Луны»
Mune
Хранитель Луны
2015 / Франция
Трейлер
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Юлька Срулька
13 октября 2015, 00:19
✊ Класс
13 октября 2015, 00:19
0
0
Ответить
Мьюн
13 октября 2015, 00:25
Извините!
13 октября 2015, 00:25
0
0
Ответить
Светлана
13 октября 2015, 00:25
Замечательный, новый, креативный мультик. Не похожий на другие. Очень интересный, режиссеры постарались, и реально придумали все сами, а не сделали очередную пародию на кого то. Пошла на мультик, чтобы дети посмотрели, особо не выбирала, т.к. не было времени. Получила огромное удовольствие от просмотра. Не была уверена, что дети поймут, но и им очень он понравился!
Взрослым, с не типичным мышлением, должно понравится 100%. Дети оценят не все.
Мне ОЧЕНЬ понравился, не похож не на что, Рекомендую!
13 октября 2015, 00:25
0
0
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Михайлов Владимир
27 марта 2020, 02:44
Оценка
Хороший мультфильм , как для детей так и для подростков . В нем хорошо передали всю загадочность и волшебность данного мира . Хорошая графика с сюжетом . Мне 16 и я его смотрю уже 7 раз в жизни . Очень понравился .
27 марта 2020, 02:44
0
0
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Взрослым, с не типичным мышлением, должно понравится 100%. Дети оценят не все.
Мне ОЧЕНЬ понравился, не похож не на что, Рекомендую!
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