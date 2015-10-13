Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Временные ограничения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хранитель Луны Хранитель Луны
Киноафиша Фильмы Хранитель Луны Отзывы о мультфильме «Хранитель Луны»
Mune Хранитель Луны 2015 / Франция
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Хранитель Луны»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Юлька Срулька 13 октября 2015, 00:19
✊ Класс
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Мьюн 13 октября 2015, 00:25
Извините!
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Светлана 13 октября 2015, 00:25
Замечательный, новый, креативный мультик. Не похожий на другие. Очень интересный, режиссеры постарались, и реально придумали все сами, а не сделали очередную пародию на кого то. Пошла на мультик, чтобы дети посмотрели, особо не выбирала, т.к. не было времени. Получила огромное удовольствие от просмотра. Не была уверена, что дети поймут, но и им очень он понравился!

Взрослым, с не типичным мышлением, должно понравится 100%. Дети оценят не все.

Мне ОЧЕНЬ понравился, не похож не на что, Рекомендую!
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Михайлов Владимир 27 марта 2020, 02:44
Оценка
Хороший мультфильм , как для детей так и для подростков . В нем хорошо передали всю загадочность и волшебность данного мира . Хорошая графика с сюжетом . Мне 16 и я его смотрю уже 7 раз в жизни . Очень понравился .
27 марта 2020, 02:44 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Баба Яга спасает мир 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 22 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 29 комментариев
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 21 комментарий
Мегалодон
Мегалодон 20 комментариев
До рассвета
До рассвета 20 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 1 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App