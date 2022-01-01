Наша рецензия

Мичиганский режиссер Дэвид Роберт Митчелл начинал в 2002 году с короткометражки «Дева», где повествовалось о поисках настоящей любви, а фоном шла местная легенда о видениях, в которых являлась Дева Мария. В 2010-м последовал полнометражный дебют – «Миф об американской вечеринке», драмеди про тинейджеров из детройтского пригорода и про их тусовочно-бессонную ночь в последний уикенд лета. Вероятно, тогда Дэвид Митчелл окончательно понял, что на его родной детройтской земле теперь логичнее всего…