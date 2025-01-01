Когда я была маленькой, родители не разрешали мне ходить южнее 8-й мили. И я даже не понимала, что это значит, пока не подросла. Тогда я начала осознавать, что именно там начинается город, а заканчиваются пригороды. И я думала, как же это всё хреново и странно. Мне приходилось просить разрешения пойти на государственную ярмарку с моей лучшей подругой и её родителями, только потому что это было всего в нескольких кварталах за границей.