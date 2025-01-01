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Киноафиша Фильмы Оно приходит за тобой Цитаты из фильма Оно приходит за тобой

Цитаты из фильма Оно приходит за тобой

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Hugh Оно может выглядеть как кто-то, кого ты знаешь, или как незнакомец в толпе. Главное — чтобы подойти к тебе поближе.
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Yara У меня есть идея!
Paul Какая?
Yara [наклоняется на бок и громко пускает газы] Он убежал.
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Yara Когда я была маленькой, родители не разрешали мне ходить южнее 8-й мили. И я даже не понимала, что это значит, пока не подросла. Тогда я начала осознавать, что именно там начинается город, а заканчиваются пригороды. И я думала, как же это всё хреново и странно. Мне приходилось просить разрешения пойти на государственную ярмарку с моей лучшей подругой и её родителями, только потому что это было всего в нескольких кварталах за границей.
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Greg Hannigan Что за х##ня, мам?
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Hugh Ладно, хоть оно и идёт за тобой, я всё равно его вижу. Оно ещё со мной не покончилось. Ладно, как я тебе и говорил, всё, что ты можешь — это передать это кому-то другому.
Kelly Height Какого х#я ты несёшь?
Hugh Она может сделать то же, что и я. Ей будет проще, она девчонка. Любой парень пойдёт с тобой. Просто переспи с кем-то и скажи ему сделать то же самое. Может, тогда оно больше не вернётся.
🧡
👏
🥺
🤔
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Jay Height Ты мне не веришь, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Яра [читает отрывок из "Идиота" на электронном ридере за обедом в больнице] Когда есть пытка, есть боль и раны. Физические муки отвлекают разум от душевных страданий, так что мучаешься от ран до самой смерти. И самая страшная агония может быть не в ранах, а в том, что точно знаешь: через час, потом через десять минут, потом через полминуты, а теперь — прямо сейчас — твоя душа покинет тело, и ты перестанешь быть человеком. И это неизбежно, самое ужасное — это неизбежно.
🧡
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