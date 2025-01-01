Yara[наклоняется на бок и громко пускает газы]Он убежал.
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YaraКогда я была маленькой, родители не разрешали мне ходить южнее 8-й мили. И я даже не понимала, что это значит, пока не подросла. Тогда я начала осознавать, что именно там начинается город, а заканчиваются пригороды. И я думала, как же это всё хреново и странно. Мне приходилось просить разрешения пойти на государственную ярмарку с моей лучшей подругой и её родителями, только потому что это было всего в нескольких кварталах за границей.
Яра[читает отрывок из "Идиота" на электронном ридере за обедом в больнице]Когда есть пытка, есть боль и раны. Физические муки отвлекают разум от душевных страданий, так что мучаешься от ран до самой смерти. И самая страшная агония может быть не в ранах, а в том, что точно знаешь: через час, потом через десять минут, потом через полминуты, а теперь — прямо сейчас — твоя душа покинет тело, и ты перестанешь быть человеком. И это неизбежно, самое ужасное — это неизбежно.