В это сложно поверить, но экспериментальная картина возымела головокружительный коммерческий успех. Многие представители мира киноиндустрии пытались и пытаются подражать стилю Пели, которому удалось вдохнуть жизнь в несправедливо забытый жанр «найденной пленки».

В каком порядке смотреть все части «Паранормального явления»?

На сегодняшний день существует пять частей оригинальной американской франшизы. А также выпущено несколько спин-оффов. Предлагаем посмотреть все части будоражащей нервы киноистории в хронологическом порядке.

2009, «Паранормальное явление»

Молодая пара переехала в уютный домик, находящийся в Сан-Диего. Но вскоре новый двухэтажный дом превращается в паранормальную ловушку – каждую ночь новоселы слышат пугающие звуки. Кэти делится с возлюбленным шокирующей правдой. С восьми лет она подвергается преследованию потусторонней сущности. Поэтому Мика приобретает видеокамеру и устанавливает ее в спальне.

Двадцать одну ночь Кэти и Мика пытаются разобраться в ужасающей ситуации. Демон силен, и паре не удается справиться с нападками темных сил. В итоге главный герой погибает, а Кэти бесследно исчезает. На полу остается по-прежнему снимающая видеокамера…

2010, «Паранормальное явление 2»

Вторая часть франшизы, снятая Тодом Уильямсом, является одновременно сиквелом и предысторией первого фильма. Главной героиней становится Кристи – родная сестра Кэти. Она замужем за Дэном, семья воспитывает девочку Эли. Кристи возвращается из роддома с сыном Хантером. Нянечка замечает что-то неладное в доме, о чем и сообщает семейной паре…

2011, «Паранормальное явление 3»

В 2011-м американские студии «Blumhouse Productions» и «Paramount Pictures» выпускают третью часть франшизы «Паранормальное явление», снятую режиссерами Эриэлем Шульманом и Генри Джустом. Это своеобразный приквел к двум предшествующим киноисториям.

События фильма разворачиваются в 1988 году. В центре сюжета оказываются сестры Кристи и Кэти. Девочки сталкиваются с демоническим существом в родительском доме. Обеспокоенные родители пытаются заснять сверхъестественные явления на видеокамеру. С этого момента и начинается безумное мистическое преследование, которое описывается в первых двух частях франшизы.

2012, «Паранормальное явление 4»

Продолжение к трем захватывающим частям «Паранормального явления» выпустила американская кинокомпания «Paramount Pictures». Режиссерами стали Генри Джуст и Эриель Шульман. События происходят через пять лет после случившегося во второй части.

Девушка-подросток Алекс проживает в пригороде с родителями и сводным братом. Через дорогу от них живут Кэти и Роби. Вскоре Кэти увозит скорая, а родители Алекс приглашают Роби пожить в их доме на некоторое время. Поведение Роби становится пугающе странным. В спокойную жизнь обычной семьи неожиданно врывается паранормальное…

2015, «Паранормальное явление 5: Призраки в 3D»

Заключительная часть является шестым фильмом кровавого цикла псевдодокументальных ужастиков. Это первая картина франшизы, в которой использовалась современная технология 3D. Стоит отметить, что фильму предшествовал спин-офф 2014 года, представляющий самостоятельный сюжет, – «Паранормальное явление: Метка Дьявола».

В эпицентре мистических событий оказывается молодая пара Эмили и Райан, у них есть дочь Лейла. Семья переезжает в частный дом и находит коробку с видеокассетами, которым уже более двадцати лет. На видео зафиксированы Кэти и Кристи, участвующие в демоническом обряде…