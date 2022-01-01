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Паранормальное явление 5: Призраки
Паранормальное явление 5: Призраки, 2015: актеры и роли
Paranormal Activity: The Ghost Dimension
Паранормальное явление 5: Призраки
2015 / США
Трейлер
6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Паранормальное явление 5: Призраки, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Плоткин
Gregory Plotkin
В ролях
Оливия Тейлор Дадли
Olivia Taylor Dudley
Хлоя Ксенджери
Chloe Csengery
Мария Олсен
Maria Olsen
Бриттани Шоу
Brittany Shaw
Эйден Лавкамп
Джесика Браун
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