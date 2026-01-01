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Мария Олсен
Мария Олсен Maria Olsen
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Мария Олсен

Maria Olsen

Дата рождения
22 июля 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Ист-Лондон, ЮАР
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Кошмары лунного сада 6.4
Кошмары лунного сада (2022)
Паранормальное явление 5: Призраки 5.4
Паранормальное явление 5: Призраки (2015)
Прости, Чарли 5.3
Прости, Чарли (2023)

Фильмография Мария Олсен

Прости, Чарли 5.3
Прости, Чарли Sorry, Charlie
ужасы, триллер 2023, США
Кошмары лунного сада 6.4
Кошмары лунного сада Moon Garden
драма, фэнтези, ужасы 2022, США
Смотреть трейлер
Очень страшное кино. Зло вернулось 4.8
Очень страшное кино. Зло вернулось Scare Package II: Rad Chad's Revenge
комедия, ужасы 2022, США
15 убийств 3.3
15 убийств 15 Killings
криминал, драма, триллер 2020, США
Паранормальное явление 5: Призраки 5.4
Паранормальное явление 5: Призраки Paranormal Activity: The Ghost Dimension
ужасы 2015, США
Смотреть трейлер
Агорафобия 4.8
Агорафобия Agoraphobia
триллер, ужасы 2015, США
Смотреть трейлер
Записи Левенджера 4.3
Записи Левенджера The Levenger Tapes
ужасы, триллер 2013, США
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