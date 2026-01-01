Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мария Олсен
Maria Olsen
Киноафиша
Персоны
Мария Олсен
Мария Олсен
Maria Olsen
Дата рождения
22 июля 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Ист-Лондон, ЮАР
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Кошмары лунного сада
(2022)
5.4
Паранормальное явление 5: Призраки
(2015)
5.3
Прости, Чарли
(2023)
Фильмография Мария Олсен
5.3
Прости, Чарли
Sorry, Charlie
ужасы, триллер
2023, США
6.4
Кошмары лунного сада
Moon Garden
драма, фэнтези, ужасы
2022, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.8
Очень страшное кино. Зло вернулось
Scare Package II: Rad Chad's Revenge
комедия, ужасы
2022, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.3
15 убийств
15 Killings
криминал, драма, триллер
2020, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.4
Паранормальное явление 5: Призраки
Paranormal Activity: The Ghost Dimension
ужасы
2015, США
Смотреть трейлер
4.8
Агорафобия
Agoraphobia
триллер, ужасы
2015, США
Смотреть трейлер
4.3
Записи Левенджера
The Levenger Tapes
ужасы, триллер
2013, США
Показать еще
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить