Внeзапная смерть

Sudden Death 18+
О фильме

Во время проведения решающего хоккейного матча кубка Стенли гигантский стадион оказывается в заложниках у группы террористов, возглавляемых бывшим сотрудником службы безопасности. В случае отказа или задержки выполнения их требований (перевод значительной суммы на различные банковские счета) преступники грозят взорвать здание.

На их беду, среди персонала спорткомплекса оказывается мужественный пожарный, а среди зрителей, подвергающихся смертельной опасности, — его дети.

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1995
Премьера онлайн 5 августа 2017
Премьера в мире 26 октября 1995
11 января 1996 Австралия
3 апреля 1996 Бельгия
27 октября 1995 Бразилия
19 апреля 1996 Великобритания
4 января 1996 Венгрия
4 апреля 1996 Германия
25 января 1996 Гонконг
9 февраля 1996 Греция
12 апреля 1996 Дания
26 апреля 1996 Ирландия
5 января 1996 Испания
19 апреля 1996 Италия
1 февраля 1996 Нидерланды
28 июня 1996 Норвегия
2 февраля 1996 Польша
28 июня 1996 Португалия
16 февраля 1996 Румыния
22 декабря 1995 США
15 февраля 1996 Сингапур
22 февраля 1996 Словакия
9 декабря 1995 Тайвань
2 февраля 1996 Турция
7 февраля 1996 Филиппины
26 января 1996 Финляндия
17 апреля 1996 Франция
22 февраля 1996 Чехия
17 мая 1996 Швеция
17 февраля 1996 Южная Корея
1 июня 1996 Япония
MPAA R
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $64 350 171
Производство Universal Pictures, Signature Entertainment, Imperial Entertainment
Другие названия
Sudden Death, Muerte súbita, Äkkikuolema, Morte Súbita, A rischio della vita, Äkksurm, Ani ölüm, Cái Chết Bất Ngờ, Hirtelen halál, Iznenadna smrt, Moarte instantanee, Mort subite, Nagła śmierć, Náhla smrt, Náhlá smrt, Nenadna smrt, Overtime, Staigi mirtis, Sudden Death - Terror på overtid, Sudden Death (Muerte súbita), Suspense en prolongation, Xafniki apeili, Ξαφνική απειλή, Внeзапная смерть, Внезапна смърт, Изненадна смрт, Раптова смерть, सडन डेथ, サドン・デス, 絕命殺陣
Режиссер
Питер Хайамс
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Пауэрс Бут
Рэймонд Дж. Барри
Уиттни Райт
Все актеры и съемочная группа
Отзывы о фильме

