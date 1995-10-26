Отзывы о фильме
Weteran Mc 24 октября 2024, 00:00
"Внезапная смерть" - голливудский боевик далёкого 1995 года с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, когда он ещё был в расцвете своих… Читать дальше…
Во время проведения решающего хоккейного матча кубка Стенли гигантский стадион оказывается в заложниках у группы террористов, возглавляемых бывшим сотрудником службы безопасности. В случае отказа или задержки выполнения их требований (перевод значительной суммы на различные банковские счета) преступники грозят взорвать здание.
На их беду, среди персонала спорткомплекса оказывается мужественный пожарный, а среди зрителей, подвергающихся смертельной опасности, — его дети.
|11 января 1996
|Австралия
|3 апреля 1996
|Бельгия
|27 октября 1995
|Бразилия
|19 апреля 1996
|Великобритания
|4 января 1996
|Венгрия
|4 апреля 1996
|Германия
|25 января 1996
|Гонконг
|9 февраля 1996
|Греция
|12 апреля 1996
|Дания
|26 апреля 1996
|Ирландия
|5 января 1996
|Испания
|19 апреля 1996
|Италия
|1 февраля 1996
|Нидерланды
|28 июня 1996
|Норвегия
|2 февраля 1996
|Польша
|28 июня 1996
|Португалия
|16 февраля 1996
|Румыния
|22 декабря 1995
|США
|15 февраля 1996
|Сингапур
|22 февраля 1996
|Словакия
|9 декабря 1995
|Тайвань
|2 февраля 1996
|Турция
|7 февраля 1996
|Филиппины
|26 января 1996
|Финляндия
|17 апреля 1996
|Франция
|22 февраля 1996
|Чехия
|17 мая 1996
|Швеция
|17 февраля 1996
|Южная Корея
|1 июня 1996
|Япония