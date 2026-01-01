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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Фильмография
Яна Аллен
Jana Allen
Киноафиша
Персоны
Яна Аллен
Яна Аллен
Jana Allen
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Долгий медленный выдох
(2022)
6.0
Демоны Деборы Логан
(2014)
Фильмография Яна Аллен
6.3
Долгий медленный выдох
драма
2022, США
6
Демоны Деборы Логан
The Taking
ужасы, триллер
2014, США
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