Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана

Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю

Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»

Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»

До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»

Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»

В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем

«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?