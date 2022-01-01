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Мишель Энг
Мишель Энг
Michelle Ang
О персоне
Фильмография
Мишель Энг
Michelle Ang
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Дата рождения
17 октября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Крайстчёрч, Новая Зеландия
Рост
160 см
Биография Мишель Энг
Родилась 17 октября 1983 года. Крайстчёрч, Новая Зеландия.
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