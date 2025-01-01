Deborah Logan Я решаю все свои маленькие головоломки. Я разгадываю кроссворды. Я поднимаю тяжести. Я делаю всё, что читала, чтобы замедлить прогрессирование этой болезни. Задержать её! Лекарства нет. И когда я в середине чего-то, а мой разум вдруг уходит куда-то, нет слов, чтобы описать, как это мучительно.