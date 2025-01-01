Deborah LoganЯ решаю все свои маленькие головоломки. Я разгадываю кроссворды. Я поднимаю тяжести. Я делаю всё, что читала, чтобы замедлить прогрессирование этой болезни. Задержать её! Лекарства нет. И когда я в середине чего-то, а мой разум вдруг уходит куда-то, нет слов, чтобы описать, как это мучительно.
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Mia MedinaИстория болезни Альцгеймера никогда не сводится к одному человеку. Мой фильм, основанный на диссертации, утверждает, что это коварное заболевание разрушает не только больного, но и оказывает физиологическое воздействие на основного ухаживающего.
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Mia MedinaТак ты начинаешь проекты и забрасываешь их на полпути? Если это про окно...
HarrisДело не в окне, понятно? Это просто чёртова вишенка на этом дерьмовом чёртовом торте!
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Sarah LoganСара Логан, Харрис: Деб...
Sarah LoganДа... Что? Поторопись!
HarrisСлышал Дежарденса на телефоне... Ты должна была стать его пятой жертвой. Холм Монакан. Пещера...