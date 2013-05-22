Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 3x3D
Постер фильма 3x3D
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы 3x3D

3x3D

3x3D 18+
Напомним о выходе в прокат
3x3D - трейлер
3x3D  трейлер
Страна Франция / Португалия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 22 мая 2013
Дата выхода
22 мая 2013 Франция
Производство Fundação Cidade de Guimarães
Другие названия
3x3D, 3D铁三角
Режиссер
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
Питер Гринуэй
Питер Гринуэй
В ролях
Кейт Дэвис
Леонор Кейль
Анжела Маркус
Нуну Мелу
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на 3x3D
Образ и речь 6.2
Образ и речь (2018)
Прощай, речь 5.9
Прощай, речь (2013)
Фильм-социализм 6.0
Фильм-социализм (2010)
Тайны ночного дозора 5.7
Тайны ночного дозора (2007)
Эйзенштейн в Гуанахуато 6.3
Эйзенштейн в Гуанахуато (2015)
Гольциус и Пеликанья компания 6.1
Гольциус и Пеликанья компания (2012)
Рембрандт: Я обвиняю 6.8
Рембрандт: Я обвиняю (2008)
8 1/2 женщин 5.6
8 1/2 женщин (1999)
Германия девять ноль 6.9
Германия девять ноль (1991)
Новая волна 6.6
Новая волна (1990)
Отсчет утопленников 7.1
Отсчет утопленников (1988)
Китаянка 7.0
Китаянка (1967)

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
3x3D - трейлер
3x3D Трейлер
3x3D - тизер
3x3D Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше