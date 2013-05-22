Оповещения от Киноафиши
«Верни меня из мёртвых»
1
5.8
Рейтинг IMDb: 5.9
3x3D
3x3D
3x3D
18+
комедия
драма
3x3D
трейлер
трейлер
Страна
Франция / Португалия
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
22 мая 2013
Дата выхода
22 мая 2013
Франция
Производство
Fundação Cidade de Guimarães
Другие названия
3x3D, 3D铁三角
Режиссер
Жан-Люк Годар
Питер Гринуэй
В ролях
Кейт Дэвис
Леонор Кейль
Анжела Маркус
Нуну Мелу
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на 3x3D
6.2
Образ и речь
(2018)
5.9
Прощай, речь
(2013)
6.0
Фильм-социализм
(2010)
5.7
Тайны ночного дозора
(2007)
6.3
Эйзенштейн в Гуанахуато
(2015)
6.1
Гольциус и Пеликанья компания
(2012)
6.8
Рембрандт: Я обвиняю
(2008)
5.6
8 1/2 женщин
(1999)
6.9
Германия девять ноль
(1991)
6.6
Новая волна
(1990)
7.1
Отсчет утопленников
(1988)
7.0
Китаянка
(1967)
5.8
11
голосов
5.9
IMDb
Трейлеры фильма
3x3D
Трейлер
3x3D
Тизер
