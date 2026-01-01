7.3
7.3

Женщина есть женщина

, 1961
Une femme est une femme
Италия, Франция / комедия / 18+
О фильме

Стриптизерка, живущая с молодым книготорговцем, решает родить ребенка. Он соглашается только в том случае, если они поженятся. Героиня обращается за помощью к другу молодого человека. Когда дело сделано, она возвращается, и бедняге остается только смириться с ситуацией.

В ролях

Анна Карина
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Клод Бриали
Николь Пакен
Мари Дюбуа
Жанна Моро
Режиссер Жан-Люк Годар
Сценарист Женевьева Клюни, Жан-Люк Годар
Композитор Мишель Легран
Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 24 июня 1961
Дата выхода
15 сентября 1961 Германия
18 сентября 1961 США
6 сентября 1961 Франция
Бюджет $160 000
Сборы в мире $210 919
Производство Euro International Films, Rome Paris Films
Другие названия
Une femme est une femme, A Woman Is a Woman, Una mujer es una mujer, Eine Frau ist eine Frau, En kvinna är en kvinna, Uma Mulher É Uma Mulher, Žena je žena, A nö, az nö, Az asszony az asszony, Een vrouw is een vrouw, En kvinde er en kvinde, En kvinna är alltid en kvinna, En kvinne er en kvinne, Kadın Kadındır, Kobieta jest kobietą, La donna è donna, Nainen on aina nainen, O femeie e o femeie, Onna wa onna de aru, Sieviete paliek sieviete, Yek Zan Yek Zan Ast, Η γυναίκα είναι γυναίκα, Η κυρία θέλει έρωτα, Жената си е жена, Женщина есть женщина, 여자는 여자다, 女は女である, 女人就是女人

Рейтинг фильма

7.3
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

