Вычислитель
– Десять заключенных, приговоренных к пожизненному изгнанию с планеты XT-59, отправляются в опасный путь через Саргассово Болото. Группа сразу делится на две части: Эрвин и Кристи идут на поиск Счастливых Островов, Юст ведет остальных к Гнилой Мели. Однако долгое время их маршруты практически совпадают. В первый же вечер Эрвин понимает, что его должны убить – в прошлой жизни он занимал слишком высокий пост, и теперь он опасен для тех, кто пришел к власти. Выбрав в попутчицы Кристи, он сразу старается уйти подальше от остальных членов группы, чтобы обезопасить себя. На пути к Счастливым островам герои преодолевают массу препятствий. Цена этому — свобода и счастье.
Но много не раскрыто:непонятны устройство этого параллельного мира, мотивация героев
Миронов талантище,а вот Чиповская несколько потерялась....
Хронометраж-1ч 30мин,а не 2 часа,как заявлено✊
Миронов так себе! Актёришка...Слишком предсказуемый в мимике, жестах.
Звездолёты похожи на мусорные контейнеры..
Явная польза от фильма - я захотел прочитать книжку!
✊
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