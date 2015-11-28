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Вычислитель
Отзывы о фильме «Вычислитель»
Вычислитель
2014 / Россия
Трейлер
5.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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kisylya
28 ноября 2015, 21:46
Посмотрела, фильм понравился, только коротким оказался. Побольше приключений и чем закончилось (по конкретней, а то сказали только "было то и то") хотелось увидеть. Спецэффекты хорошие. А может продолжение следует? Остался вопрос - когда главным героям пригодился ящик, то что делали другие без ящика? Миронов супер ✊ Чиповская тоже не плохо сыграла.
28 ноября 2015, 21:46
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Bbbugl
28 ноября 2015, 21:46
Большой респект нашему кино,что взялось за создание фильма в жанре фантастическая утопия
Но много не раскрыто:непонятны устройство этого параллельного мира, мотивация героев
Миронов талантище,а вот Чиповская несколько потерялась....
Хронометраж-1ч 30мин,а не 2 часа,как заявлено✊
28 ноября 2015, 21:46
0
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belkadura
28 ноября 2015, 21:46
ну не очень...Скомкано всё как то. Винни Джонс - крутой.
Миронов так себе! Актёришка...Слишком предсказуемый в мимике, жестах.
Звездолёты похожи на мусорные контейнеры..
Явная польза от фильма - я захотел прочитать книжку!
28 ноября 2015, 21:46
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maxwel
4 декабря 2015, 13:49
Как можно было выбрать такой сюжет? Это же просто сон разума по описанию✊ Понятное дело, что такое попроще снимать - про заключенных, пустыни, болота, вся картинка в серых тонах... Книг у нас что ли мало хороших и интересных написано в жанре фантастики без чернухи? Саму повесть прочитаю после просмотра фильма,многим нравиться ведь все таки она,не зря наверно. По трейлеру режиссер вроде старался, но... как то все таки он настораживает интонациями персонажей, хотелось бы ошибиться конечно.
4 декабря 2015, 13:49
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AlexRW
4 декабря 2015, 13:49
Много-много лет назад в каком-то периодическом журнале я прочитал повесть Громова "Вычислитель", она настолько запала мне в душу, что с тех пор я перечитывал её раз пять. О том, что её когда-нибудь экранизируют, я мог только мечтать, и вот сегодня я увидел афишу фильма "Вычислитель" и сперва не смог поверить, что этот фильм снять по мотивам именно повести Громова. Жду не дождусь премьеры, тем более, что в качестве бонуса меня ждет Винни Джонс в роли Юста. Супер, спасибо создателям за такой классный новогодний подарок!
✊
4 декабря 2015, 13:49
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Но много не раскрыто:непонятны устройство этого параллельного мира, мотивация героев
Миронов талантище,а вот Чиповская несколько потерялась....
Хронометраж-1ч 30мин,а не 2 часа,как заявлено✊
Миронов так себе! Актёришка...Слишком предсказуемый в мимике, жестах.
Звездолёты похожи на мусорные контейнеры..
Явная польза от фильма - я захотел прочитать книжку!
✊
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