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Брит Марлинг
Брит Марлинг
Brit Marling
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Брит Марлинг
Brit Marling
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Дата рождения
7 августа 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Брит Марлинг
Родилась 7 августа 1982 года. Чикаго, Иллинойс, США
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Фильмография Брит Марлинг
Я - начало
фантастика, драма
2014, США
7.0
Гостиная
драма
2014, США
6.0
Посмертный
мелодрама, драма, комедия
2014, США
5.0
Ангелы получше
драма, биография, исторический
2014, США
6.0
Группировка «Восток»
детектив, драма, боевик, триллер
2012, США / Великобритания
7.0
Порочная страсть
драма, триллер
2012, США
7.0
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Звезда «Короны» Эмма Коррин сыграет детектива-любителя в мини-сериале телеканала FX
За проект отвечают создатели шоу Netflix «ОА».
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12 октября 2021 13:07
Канал FX заказал сериал в духе «Достать ножи» с Брит Марлинг в одной из ведущих ролей
За проект отвечает творческая команда, работавшая над сериалом «ОА».
Написать
16 августа 2021 14:33
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