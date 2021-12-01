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Лулу Ванг
Лулу Ванг
Lulu Wang
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Лулу Ванг
Lulu Wang
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Дата рождения
25 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Пекин, Китай
Биография Лулу Ванг
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Фильмография Лулу Ванг
Прощание
комедия, драма
2019, США
8.0
Посмертный
мелодрама, драма, комедия
2014, США
5.0
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Риз Ахмед и Лулу Ванг выпустят комедийный сериал о приключениях филиппинского подростка в Сан-Франциско
Юноша будет пытаться наладить контакт с мамой, которая много лет назад была звездой боевиков категории «Б».
Написать
1 декабря 2021 13:49
Брайан Ти сыграет с Николь Кидман в драматическом сериале «Экспаты»
Постановкой займется Лулу Ванг, автор фестивального хита «Прощание».
Написать
13 сентября 2021 15:56
Amazon отрицает информацию, что Николь Кидман покинула съемки сериала «Экспаты» из-за разногласий с режиссером
Отъезд актрисы был запланирован.
Написать
7 сентября 2021 13:18
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